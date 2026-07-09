Суд разрешил Казахстану не взыскивать $1,4 млрд с «Газпрома» в пользу Украины

Суд Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) отменил решение, которое позволяло принудительно исполнить в Казахстане арбитражное решение против российского «Газпрома» по иску НАК «Нафтогаз Украины». Речь идет о взыскании суммы около $1,4 млрд.

Об этом сообщает Forbes Kazakhstan.

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Как отмечается, 15 мая судья Эндрю Спинк удовлетворил заявление «Нафтогаза» о признании и исполнении иностранного арбитражного решения, вынесенного Международной торговой палатой в Швейцарии. Уже во вторник, 7 июля, суд первой инстанции МФЦА под председательством судьи Лорда Фолкса пересмотрел дело и пришел к противоположному выводу.

В частности, суд обратил внимание, что первоначальное решение приняли без участия и предварительного уведомления «Газпрома», тогда как во время пересмотра были заслушаны аргументы обеих сторон.

В решении суду указывается, что МФЦА не имеет юрисдикции для признания и исполнения этого арбитражного решения. Ключевым вопросом стало толкование норм Конституционного закона о МФЦА, определяющих границы юрисдикции суда.

Согласно словам судьи Фолкса, полномочия суда являются исключительными и ограничены категориями споров, прямо предусмотренными законом. Суд установил, что спор между «Нафтогазом» и «Газпромом» не относится к категориям дел, входящих в компетенцию МФЦА.

Также в решении суда указано, что положения о признании арбитражных решений преимущественно касаются решений арбитражного центра МФЦА, а не любых международных арбитражей.

Как известно, речь идет о решении Международного арбитражного суда в споре между «Нафтогазом» и «Газпромом» относительно транзита российского газа через территорию Украины. Спор сторон связан с контрактом 2019 года на транзит газа через Украину. После остановки транзита через станцию «Сохрановка» в 2022 году украинская компания потребовала компенсацию от российского монополиста.

Тогда Федеральный Верховный суд Швейцарии, в частности, обязал российскую компанию оплатить судебные издержки в размере 200 тысяч швейцарских франков, а также компенсировать Нафтогазу 250 тысяч швейцарских франков расходов, понесенных в производстве перед судом.

Напомним, в марте «Нафтогаз» окончательно выиграл в судебном споре с российским газовым монополистом «Газпромом» относительно выплаты 1,4 млрд долларов долга за транзит газа.

Таким образом, суд МФЦА разрешил исполнение этого решения на территории Казахстана.

Ранее мы сообщали, что в 2025 году международный арбитраж обязал российскую компанию выплатить более $1,3 млрд, а впоследствии решение было окончательно подтверждено швейцарским судом после отклонения апелляции «Газпрома».

Однако в конце мая глава Министерства юстиции Казахстана заявил, что страна не будет выполнять решение суда МФЦА.

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