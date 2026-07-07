Иран возобновил атаки на суда в Ормузском проливе – СМИ

Иранские военные снова атаковали коммерческие суда в Ормузском проливе, выпустив как минимум две ракеты по кораблям, которые проходили через стратегический водный путь.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на двух американских должностных лиц.

4 июня 2026, 16:03 Два месяца хрупкого перемирия между США и Ираном: итоги 8 июня исполняется два месяца с начала перемирия между Ираном и США, однако блокады, обстрелы танкеров и военных объектов никуда не исчезли. Подробнее о «прекращении огня» в районе Ормузского пролива – на инфографике «Слово и дело».

По их словам, атаки произошли в ночь на понедельник. В результате ударов два торговых судна получили значительные повреждения, однако информации о погибших или пострадавших нет. Сообщается, что инциденты могут поставить под угрозу договоренность, заключенную менее трех недель назад, согласно которой Иран согласился прекратить атаки в Ормузском проливе.

Об одной из атак сообщила британская организация United Kingdom Maritime Trade Operations. По ее данным, танкер, который двигался на юг у побережья Омана в Ормузском проливе, подвергся удару неизвестным снарядом, что вызвало пожар.

Американский чиновник заявил, что второе торговое судно было поражено ракетой, выпущенной иранскими военными. В США, вероятно, рассматривают возможность нанесения ответных ударов по иранским целям.

Атаки произошли после завершения односторонней договоренности между США и Ираном о прекращении нападений в проливе, которая действовала в течение одной недели.

Напомним, 22 июня между Вашингтоном и Тегераном было заключено перемирие.] Однако в последнее время {embe и разного трактования положений меморандума о прекращении боевых действий, в частности относительно безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Дополнительную напряженность также вызвали заявления президента США Дональда Трампа о возможности возобновления военной кампании.

Несколько дней назад сообщалось, что США и Иран достигли договоренности о прекращении взаимных атак и уже 30 июня проведут новый раунд переговоров в столице Катара – Дохе.

Однако впоследствии стало известно, что Иран отказался от прямых переговоров с американской делегацией в Дохе, которая после этого провела разговор только с катарскими посредниками. Вместо этого Тегеран выдвинул ряд новых условий для продолжения диалога с Вашингтоном.

Также позже стало известно, что президент США Дональд Трамп рассматривал возможность возобновления полномасштабных боевых действий против Ирана, однако сейчас решил продолжить дипломатические переговоры с Тегераном.

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