Иран возобновил атаки на суда в Ормузском проливе – СМИ

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Иранские военные атаковали два коммерческих судна в Ормузском проливе, выпустив ракеты по кораблям. В США заявили о возможных ответных ударах после обострения ситуации.
Фото getty images

Иранские военные снова атаковали коммерческие суда в Ормузском проливе, выпустив как минимум две ракеты по кораблям, которые проходили через стратегический водный путь.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на двух американских должностных лиц.

Два месяца хрупкого перемирия между США и Ираном: итоги8 июня исполняется два месяца с начала перемирия между Ираном и США, однако блокады, обстрелы танкеров и военных объектов никуда не исчезли. Подробнее о «прекращении огня» в районе Ормузского пролива – на инфографике «Слово и дело».

По их словам, атаки произошли в ночь на понедельник. В результате ударов два торговых судна получили значительные повреждения, однако информации о погибших или пострадавших нет. Сообщается, что инциденты могут поставить под угрозу договоренность, заключенную менее трех недель назад, согласно которой Иран согласился прекратить атаки в Ормузском проливе.

Об одной из атак сообщила британская организация United Kingdom Maritime Trade Operations. По ее данным, танкер, который двигался на юг у побережья Омана в Ормузском проливе, подвергся удару неизвестным снарядом, что вызвало пожар.

Американский чиновник заявил, что второе торговое судно было поражено ракетой, выпущенной иранскими военными. В США, вероятно, рассматривают возможность нанесения ответных ударов по иранским целям.

Атаки произошли после завершения односторонней договоренности между США и Ираном о прекращении нападений в проливе, которая действовала в течение одной недели.

Напомним, 22 июня между Вашингтоном и Тегераном было заключено перемирие.] Однако в последнее время {embe и разного трактования положений меморандума о прекращении боевых действий, в частности относительно безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Дополнительную напряженность также вызвали заявления президента США Дональда Трампа о возможности возобновления военной кампании.

Несколько дней назад сообщалось, что США и Иран достигли договоренности о прекращении взаимных атак и уже 30 июня проведут новый раунд переговоров в столице Катара – Дохе.

Однако впоследствии стало известно, что Иран отказался от прямых переговоров с американской делегацией в Дохе, которая после этого провела разговор только с катарскими посредниками. Вместо этого Тегеран выдвинул ряд новых условий для продолжения диалога с Вашингтоном.

Также позже стало известно, что президент США Дональд Трамп рассматривал возможность возобновления полномасштабных боевых действий против Ирана, однако сейчас решил продолжить дипломатические переговоры с Тегераном.

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