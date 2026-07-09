Истребителям НАТО разрешили сбивать воздушные цели над странами Балтии

На саммите НАТО в Анкаре приняли решение модернизировать миссию патрулирования воздушного пространства Baltic Air Policing до формата воздушной обороны. В частности, пилоты истребителей получили право уничтожать дроны и другие объекты над странами Балтии, которые представляют угрозу.

Об этом сообщает Reuters, цитируя слова президента Литвы Гитанаса Науседы.

1 октября 2025, 16:42 Какие страны готовы сбивать вражеские дроны и «самолеты-нарушители» над Европой После появления неизвестных дронов в небе Европы и пролетов военных самолетов рф ряд европейских стран заявили о готовности сбивать нарушителей воздушного пространства, как это сделала в 2015 году Турция. Подробнее – на инфографике.

По его словам, действующий формат патрулирования создавали для мирного времени, когда истребители лишь реагировали на инциденты и сопровождали самолеты.

«Миссия по патрулированию воздушного пространства предназначена для мирного времени, когда истребители реагируют на инциденты, сопровождая их. Таким образом мы показываем, что обращаем внимание на инциденты. Это своего рода сдерживание. Но то, что происходит сегодня, уже не является полностью мирной обстановкой», – заявил Науседа в Анкаре.

Как отмечается, Литва, Латвия и Эстония не имеют собственной истребительной авиации, поэтому их воздушное пространство охраняют союзники по НАТО. Истребители обнаруживают и сопровождают российские военные самолеты вблизи трех государств.

Агентство подчеркивает, что в этом году истребители НАТО впервые открыли огонь во время миссии Baltic Air Policing, сбив над Эстонией и Латвией беспилотники, которые, по предварительным оценкам, были украинскими и случайно залетели на территорию стран.

Миссию Baltic Air Policing запустили сразу после вступления Литвы, Латвии и Эстонии в Альянс в 2004 году. В НАТО заявили, что ранее оружие в рамках миссии для защиты Альянса не применяли.

При этом министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна написал в соцсетях, что обновленная миссия позволит быстрее реагировать на воздушные угрозы и даст больше гибкости.

Как известно, сейчас самолеты НАТО поднимаются в воздух каждый раз, когда российские военные самолеты появляются над международными водами вблизи трех стран – от Калининградской области до Финского залива и далее к границам основной территории рф.

Напомним, в июне в Литве объявляли тревогу и поднимали истребители из-за угрозы из Беларуси, а в конце месяца над Норвежским морем истребители НАТО перехватили российские самолеты.

Ранее СМИ писали о том, что россия проводила учения по подготовке к потенциальному масштабному нападению на Финляндию, Балтию и Норвегию.

Также в Польше заявили, что российская федерация сейчас не в состоянии провести «крупную наступательную операцию» против НАТО. Впрочем, у путина готовят провокации и диверсионные акции.

Как известно, десять стран Северной Европы договорились совместно разработать планы эвакуации гражданского населения на случай масштабного кризиса или военного конфликта в регионе. А Эстония, Латвия и Литва уже заключили между собой соглашение относительно действий в случае массового перемещения населения из-за возможной военной угрозы.

Кроме того, стало известно, что НАТО превращает шведский остров Готланд в ключевой оборонный форпост в Балтийском море на фоне опасений относительно возможной агрессии россии. Альянс и Швеция увеличивают военное присутствие на острове и отрабатывают сценарии отражения российского нападения.

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