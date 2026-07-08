ВСУ зачистили от оккупантов Новохатское на Донетчине

Вооруженные силы Украины вернули под контроль и полностью зачистили от оккупационных войск поселок Новохатское в Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба 37-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ.

«Совместными и слаженными усилиями воинов 37 отдельной бригады морской пехоты и собратьев из 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады поселок Новохатское Донецкой области полностью очищена от российских оккупантов», – говорится в сообщении.

Там указали, что морпехи и десантники выполнили поставленную задачу, несмотря на сопротивление врага и плотное минирование.

«Враг выбит с позиций, понес потери и отступил», – добавили в бригаде.

Напомним, недавно российский диктатор владимир путин заявил о якобы захвате россиянами Константиновки на Донетчине. Слова путина уже опровергли в Генштабе ВСУ.

Стоит также отметить, что с начала полномасштабного вторжения путин объявлял оккупационной армии уже 15 дедлайнов захвата Донецкой области. Теперь, по словам президента Владимира Зеленсокого, россия планирует оккупировать регион до 31 декабря 2026 года.

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