США нанесли новые удары по Ирану в ответ на атаки по коммерческим судам

Соединенные Штаты нанесли новую серию ударов по Ирану в ответ на атаки на три торговых судна в территориальных водах Омана вблизи Ормузского пролива. Также Вашингтон отозвал лицензию, которая позволяла Тегерану продавать нефть. Обострение вновь поставило под угрозу хрупкое перемирие между странами.

Об этом сообщают Центральное командование США и Axios.

4 июня 2026, 16:03 Два месяца хрупкого перемирия между США и Ираном: итоги 8 июня исполняется два месяца с начала перемирия между Ираном и США, однако блокады, обстрелы танкеров и военных объектов никуда не исчезли. Подробнее о «прекращении огня» в районе Ормузского пролива – на инфографике «Слово и дело».

В CENTCOM заявили, что американские военные провели серию «мощных» ударов по Ирану, чтобы нанести значительный ущерб в ответ на возобновившиеся атаки против торговых судов в международных водах. В заявлении командования отмечается, что удары стали ответом на атаки Ирана на три коммерческих судна, которые проходили через Ормузский пролив.

«Агрессия, продемонстрированная Ираном, была необоснованной, опасной и представляла собой явное нарушение режима прекращения огня», – заявили в Центральном командовании США.

По данным СМИ, во вторник, 7 июля, в Ормузском проливе были атакованы два танкера, еще один – днем ранее. Катар обвинил Иран в нападении на танкер со сжиженным газом, в машинном отделении которого возник пожар. Экипаж эвакуировали, однако источники сообщали, что возгорание могло привести к взрыву.

В ответ США нанесли удары по системам противовоздушной обороны и берегового наблюдения Ирана, зенитным и крылатым ракетам, объектам запуска беспилотников, а также портовой инфраструктуре, сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника.

Позже Центральное командование США заявило о завершении операции и поражении более 80 целей. Среди них – системы ПВО, командные пункты, береговые радиолокационные станции, противокорабельные ракетные комплексы и малые катера Корпуса стражей исламской революции.

По словам источника Axios, масштаб новых ударов был в четыре-пять раз больше, чем атаки в конце июня. Обмен ударами между США и Ираном может привести к новому витку эскалации и поставить под угрозу договоренности о прекращении огня, которые президенты двух стран заключили менее трех недель назад.

На фоне ударов иранские государственные СМИ сообщили о взрывах в портовых городах Бендер-Аббас и Сирик, а также на острове Кешм. Сообщений о погибших среди гражданского населения не поступало, однако несколько человек получили ранения из-за осколков после попадания в коммерческий причал в Сирике.

По данным иранских СМИ, под удар попали рыболовные причалы в Сирике и Бендер-Аббасе, где загорелись несколько рыболовных судов. Государственный телеканал IRIB сообщил, что одной из возможных целей могла быть телекоммуникационная вышка в Бендер-Аббасе.

Напомним, 22 июня между Вашингтоном и Тегераном было заключено перемирие. Однако в последнее время ситуация снова обострилась из-за взаимных ударов и разного трактования положений меморандума о прекращении боевых действий, в частности относительно безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Дополнительное напряжение также вызвали заявления президента США Дональда Трампа о возможности возобновления военной кампании.

Недавно сообщалось, что США и Иран достигли договоренности о прекращении взаимных атак и уже 30 июня проведут новый раунд переговоров в столице Катара – Дохе.

Однако позже стало известно, что Иран отказался от прямых переговоров с американской делегацией в Дохе, которая после этого провела разговор только с катарскими посредниками. Вместо этого Тегеран выдвинул ряд новых условий для продолжения диалога с Вашингтоном.

Также позже стало известно, что президент США Дональд Трамп рассматривал возможность возобновления полномасштабных боевых действий против Ирана, однако сейчас решил продолжить дипломатические переговоры с Тегераном.

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