После атаки дронов горят две крупные российские нефтебазы

В ночь на 9 июля в россии заявили о новой атаке беспилотников на объекты топливной инфраструктуры. Под ударом оказались нефтебазы в Твери и городе Михайловск Ставропольского края.

Об этом сообщают мониторинговые и OSINT-каналы.

1 июля 2026, 16:38 Жесткий дефицит бензина в россии: в каких регионах действуют ограничения В результате украинских ударов по российским НПЗ во многих регионах наблюдается дефицит топлива на АЗС. В каких субъектах рф действуют средние и жесткие ограничения на продажу бензина – на инфографике «Слово и дело».

В сети опубликовали видео, на которых видны пожары и слышны взрывы на объектах нефтяной промышленности рф.

По данным одинтеров, в Михайловске Ставропольского края была атакована нефтебаза «Лукойл-Югнефтепродукт» – ключевое дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ», которое занимается розничным и мелкооптовым сбытом нефтепродуктов. Компания обеспечивает топливом южные регионы россии, поставляя его с крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны, а также управляет десятками нефтебаз и сотнями автозаправочных станций (в частности, в Ставропольском и Краснодарском краях).

А в Твери, почти в тысяче километров от украинской границы, нефтебазу «Тверьнефтепродукт», которая также является крупным объектом топливной инфраструктуры, занимающимся оптово-розничной реализацией нефтепродуктов и поставкой топлива сетям АЗС в Тверской области.

На кадрах, распространяемых очевидцами, видно возгорание в районе одного из резервуаров.

Также сообщалось о повторных взрывах в районе Твери, где, по словам местных жителей, работала противовоздушная оборона.

На данный момент официального подтверждения масштабов повреждений или информации о пострадавших нет. Российские власти на момент публикации не комментировали ситуацию.

Напомним, накануне подразделения Сил обороны Украины атаковали ряд важных объектов на территории рф. В частности, под ударом оказались два нефтеперерабатывающих завода, военный аэродром «Борисоглебск», шесть танкеров «теневого флота», а также объекты военной логистики.

В ту же ночь взрывы в результате налета беспилотников прозвучали в российских городах Саратов, Нижнекамск и Борисоглебск. Сообщалось о возгорании на Саратовском НПЗ и поражении вражеского аэродрома в Воронежской области, где дислоцируются истребители ВКС рф.

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