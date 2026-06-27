США нанесли удары по Ирану после атаки на грузовое судно в Ормузском проливе

США нанесли авиаудары по военным объектам Ирана вблизи Ормузского пролива в ответ на атаку иранских сил на коммерческое грузовое судно, которая произошла 26 июня.

Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) и пишет CNN.

4 июня 2026, 16:03 Два месяца хрупкого перемирия между США и Ираном: итоги 8 июня исполняется два месяца с начала перемирия между Ираном и США, однако блокады, обстрелы танкеров и военных объектов никуда не исчезли. Подробнее о «прекращении огня» в районе Ормузского пролива – на инфографике «Слово и дело».

По информации американских военных, под удар попали склады с ракетами и беспилотниками, а также прибрежные радиолокационные станции Ирана.

В CENTCOM заявили, что нападение на гражданское судоходство стало «безосновательной агрессией» и нарушением договоренностей о прекращении огня.

Президент США Дональд Трамп назвал атаку Ирана «бессмысленным нарушением» соглашения о прекращении войны. По его словам, четыре ударных беспилотника атаковали судно, один из них попал в верхнюю палубу, в то время как еще три были сбиты американскими силами.

«Судно получило повреждения, но смогло продолжить движение. Такие действия являются бессмысленным нарушением нашего соглашения о прекращении огня», – заявил Трамп.

В то же время президент США не стал сразу раскрывать детали ответа Вашингтона. На вопрос журналистов, столкнется ли Иран с последствиями своих действий, он коротко ответил: «Вы узнаете».

Позже США подтвердили проведение военной операции против иранских объектов.

Инцидент стал первым после подписания меморандума между США и Ираном об открытии Ормузского пролива и начале новых переговоров по иранской ядерной программе.

Накануне Корпус стражей исламской революции заявил, что безопасный проход через Ормузский пролив будет возможен только по маршрутам, согласованным с Ираном, что противоречит позиции Вашингтона о свободном судоходстве.

По данным Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO), грузовое судно получило повреждения правого борта и ходового мостика. При этом пострадавших среди экипажа нет, а разлива нефтепродуктов или другого экологического ущерба не зафиксировано.

Напомним, ситуация в Ормузском проливе обострилась после заявления Дональда Трампа об ударах иранских БПЛА по судам.

Ранее американский президент отчитался о разблокировании пролива и возобновлении движения транспорта. Кроме того, ранее США ввели двухмесячное послабление санкций, выдав лицензию на торговлю иранскими нефтепродуктами.

Этим событиям предшествовало подписание между США и Ираном меморандума о взаимопонимании, а также создание дорожной карты, которая должна привести к заключению окончательного мирного соглашения в течение 60 дней.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.