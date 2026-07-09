В Крыму после серии взрывов горят позиции ПВО оккупантов

Во временно оккупированном Крыму 9 июля прозвучала серия взрывов. На севере Керчи неподалеку от позиций ПВО оккупантов вспыхнул пожар.

Об этом пишет мониторинговая группа «Крымского ветра» со ссылкой на данные спутниковой съемки.

«К северу от Керчи на горе Хрони у села Глазовка фиксируется пожар на позициях ПВО, сообщает мониторинговая группа «Крымского ветра» со ссылкой на данные спутниковой съемки», – говорится в сообщении.

29 июня 2026, 17:09 Крымский капкан: как путин будет искать выход из ловушки ВСУ Украина системно разрушает логистику, энергетику и военную инфраструктуру оккупированного Крыма, превращая полуостров из сакрального символа путинского режима в его главную политическую и военную ловушку.

Как отмечает паблик, перед этим очевидцы из Керчи слышали один-два взрыва.

Также продолжается пожар на танкерах в Азовском море. Однако не исключено, что это новая атака, предполагает мониторинговая группа.

Тем временем Минобороны оккупантов заявило о 73 сбитых беспилотниках над полуостровом, Азовским морем и регионами россии. Сколько дронов сбито именно над Крымом – не уточняется. Однако ночью «мониторы» фиксировали пролет БПЛА над Симферополем, а очевидцы слышали взрывы вблизи ТЭЦ в Саках.

«Около 01:30 со стороны Сакской ТЭЦ прозвучало несколько мощных взрывов, также были видны вспышки», – пишет «Крымский ветер».

Военно-партизанское движение «Атеш» ночью сообщило о возможном поражении танкеров в Азовском море.

«Возможно, сегодня Силы обороны Украины снова нанесли удары по танкерам, которые нарушают украинские санкции и перевозят бензин в Крым через Азовское море», – говорится в сообщении партизан.

Напомним, 8 июля бойцы Службы безопасности нанесли серию точных ударов по военным объектам армии российских оккупантов. В частности, СБУ поразили авиабазу «Джанкой», подразделения беспилотных систем рф и склады врага на ВОТ Украины.

Также воины Сил специальных операций и Сил беспилотных систем поразили танкеры оккупантов в море. Кроме этого, атакована нефтебаза в оккупированной Керчи и два ЗРК С-400 в Брянской области рф.

А в начале июля бойцы Службы безопасности Украины также нанесли удары по военным объектам и логистическим узлам армии рф в Запорожской области. Тогда под огневое поражение попали важный узел связи в районе Гуляйполя, склады боеприпасов рф, а также склады материально-технического и военного имущества.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что нанесла удар по военному аэродрому «Саки» во временно оккупированном Крыму в рамках операции влияния на россию. Целью атаки стала инфраструктура аэродрома, в частности ангары с авиационной техникой.

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