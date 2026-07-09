В Польше задержали мужчин, которые проверяли украинцев на поддержку Бандеры

В польском городе Познань правоохранители задержали двух мужчин, которые, по данным следствия, устроили провокацию у офиса украинской компании. Они пытались попасть внутрь помещения и требовали проверить, поддерживают ли работники Степана Бандеру.

Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервинский и польское издание RMF24.

2 июня 2026, 20:03 Историческая ловушка: как популисты бьют по союзу Украины и Польши Как скандал вокруг УПА, заявления Навроцкого и Босака, а также судьба украинцев в Польше стали тестом на политическую зрелость двух государств.

Сообщается, что двое мужчин пытались ворваться в помещение офиса украинской компании, чтобы выяснить, как владельцы фирмы относятся к Степану Бандере.

По информации польского издания RMF24, инцидент произошел 3 июля в здании, где украинская предпринимательница арендует офис. Видео конфликта быстро распространилось в социальных сетях.

На записи видно, как несколько мужчин пытаются зайти в офис украинской компании. Они заявляли, что хотят проверить, «не поддерживают ли работники Степана Бандеру», а также предлагали установить камеры в офисах украинских компаний в Польше.

Во время разговора мужчины утверждали, что Украина якобы «враждебно настроена к Польше», интересовались отношением владелицы компании к Степану Бандере и спрашивали, почему она ведет бизнес в Польше, а не в Украине.

Украинская предпринимательница отказалась впускать незнакомцев в офис. Она подчеркнула, что компания работает легально, а сама она уважает польский народ.

По информации полиции Великопольского воеводства, с заявлением к правоохранителям женщина обратилась 7 июля. Сейчас расследование ведется по статье о клевете и распространении материалов, которые могли нанести вред репутации потерпевшей или унизить ее в глазах общественности.

Если вину задержанных докажут, им грозит штраф, ограничение свободы или до одного года лишения свободы.

В МВД Польши подчеркнули, что не потерпят проявлений ненависти или агрессии по национальному признаку и будут гарантировать защиту всем людям независимо от их гражданства или происхождения.

Напомним, ранее в польском Кракове в ночь на 5 июля неизвестные похитили барельеф с могилы украинского писателя и общественного деятеля Богдана Лепкого. В МИД Украины назвали этот инцидент сознательной провокацией.

В то же время стало известно, что спецслужбы рф готовят новую информационную атаку для ухудшения отношений между Украиной и Польшей. Для этого Кремль собирается использовать тему Волынской трагедии и сфальсифицированные исторические данные.

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