Доплата 1297 грн к пенсии: кто из украинцев имеет право на выплату

Некоторые украинские пенсионеры могут ежемесячно получать дополнительно 1297 грн к пенсии. Речь идет о неработающих военных пенсионерах, содержащих нетрудоспособных членов семьи.
Об этом напомнили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.
Надбавка составляет 50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году этот показатель равен 2595 грн, поэтому размер доплаты на одного нетрудоспособного члена семьи составляет 1297 грн в месяц.
Доплата предусмотрена для неработающих военных пенсионеров, получающих пенсию за выслугу лет или пенсию по инвалидности и содержащих нетрудоспособных членов семьи.
Право на надбавку имеют военнослужащие рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава, кроме военнослужащих срочной службы.
В то же время нетрудоспособный член семьи, за которого назначают надбавку, не должен получать:
- пенсию из солидарной системы;
- государственную социальную помощь как лицо, не имеющее права на пенсию, или как человек с инвалидностью с детства;
- пособие на детей одиноким матерям.
Если в семье есть двое или более пенсионеров, доплата за одного нетрудоспособного члена семьи назначается только одному из них – по взаимному согласию.
Для назначения надбавки нужно обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда или подать заявление через веб-портал электронных услуг ПФУ.
К заявлению необходимо приложить:
- паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- документы, подтверждающие родственные связи;
- справки о совместном проживании и нахождении нетрудоспособного члена семьи на иждивении;
- документы, подтверждающие отсутствие трудоустройства.
Если документы об увольнении отсутствуют или информации нет в государственных реестрах, заявитель может подать письменное объяснение с указанием даты прекращения работы или службы и причины отсутствия соответствующих документов.
Напомним, определенные категории украинских пенсионеров имеют право на ежемесячную доплату к пенсии в размере около 1300 гривен. Эта надбавка назначается индивидуально и только при соблюдении конкретных условий.
Кроме того, в Пенсионном фонде напомнили о действии пенсии за выслугу лет. Рассчитывать на нее могут исключительно представители определенных профессий при наличии необходимого специального стажа.
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