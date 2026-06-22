США и Иран согласовали дорожную карту для заключения мирного соглашения в течение 60 дней

США и Иран договорились о создании дорожной карты, которая должна привести к заключению окончательного мирного соглашения в течение 60 дней. Соответствующей договоренности удалось достичь во время переговоров высокого уровня в Швейцарии.

Об этом говорится в совместном заявлении посредников переговоров – Катара и Пакистана.

4 июня 2026, 16:03 Два месяца хрупкого перемирия между США и Ираном: итоги 8 июня исполняется два месяца с начала перемирия между Ираном и США, однако блокады, обстрелы танкеров и военных объектов никуда не исчезли. Подробнее о «прекращении огня» в районе Ормузского пролива – на инфографике «Слово и дело».

Как известно, первый раунд переговоров состоялся в рамках Исламабадского меморандума о взаимопонимании при участии представителей США, Ирана, а также двух стран-посредников – Катара и Пакистана. По словам сторон, встреча прошла в «позитивной и конструктивной атмосфере», а участники достигли прогресса по ключевым вопросам.

В частности, во время переговоров был создан Комитет высокого уровня, который будет контролировать политическую часть процесса урегулирования. В его состав войдут представители сторон, а главные переговорщики будут регулярно докладывать комитету о ходе работы.

Также планируется создание нескольких рабочих групп, которые сосредоточатся на вопросах ядерной сферы, санкций, мониторинга выполнения будущих договоренностей и механизмах решения возможных споров.

«Комитет высокого уровня согласовал дорожную карту по достижению окончательного соглашения в течение 60 дней, что закладывает основу для немедленного начала дальнейших технических переговоров», – заявили в Катаре и Пакистане.

Кроме того, США и Иран договорились поддерживать отдельный канал связи на период переговорного процесса. Его целью является предотвращение возможных инцидентов и недоразумений, а также обеспечение безопасного прохода коммерческих судов через Ормузский пролив.

Стороны также договорились создать центр деконфликтизации между участниками переговоров и Ливанской Республикой при содействии посредников. Он должен помочь контролировать выполнение договоренностей относительно прекращения военных операций в Ливане.

Технические переговоры по всем направлениям продолжатся до конца недели в Бюргенштоке. Катар и Пакистан заявили, что и в дальнейшем будут способствовать дипломатическому процессу, чтобы стороны смогли достичь окончательного соглашения.

Напомним, в воскресенье, 21 июня, в швейцарском Бюргенштоке состоялся первый раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном] по поводу ядерной программы и судоходства в Ормузском проливе, что стало продолжением недавно подписанного меморандума.

По данным СМИ, он {embe

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