Цены на нефть взлетели после заявлений Трампа о конце перемирия с Ираном

Мировые цены на нефть резко выросли в среду, 8 июля, после заявления президента США Дональда Трампа о том, что договорённость с Ираном о прекращении конфликта больше не действует. Рынки отреагировали опасениями относительно возможных перебоев с поставками нефти с Ближнего Востока.

Об этом сообщает Reuters.

4 июня 2026, 16:03 Два месяца хрупкого перемирия между США и Ираном: итоги 8 июня исполняется два месяца с начала перемирия между Ираном и США, однако блокады, обстрелы танкеров и военных объектов никуда не исчезли. Подробнее о «прекращении огня» в районе Ормузского пролива – на инфографике «Слово и дело».

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 4,57 доллара, или 6,16%, до 78,73 доллара за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 4,23 доллара, или 6,01%, до 74,67 доллара за баррель. Оба показателя достигли самого высокого уровня с 22 июня.

Ранее Трамп заявил, что меморандум о взаимопонимании с Ираном, который должен был открыть 60-дневное окно для переговоров по завершению войны, «больше не действует». По его словам, он не планирует продолжать контакты с Тегераном.

Рынки также отреагировали на новую эскалацию между странами. США нанесли новые удары по Ирану после того, как, по данным американского Центрального командования, иранские силы атаковали три гражданских судна в районе Ормузского пролива. В ответ Корпус стражей исламской революции заявил об ударах по американским военным объектам в Бахрейне и Кувейте.

Аналитики отмечают, что обострение вновь усилило опасения относительно безопасности судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут, через который до начала войны проходила примерно пятая часть мировых поставок энергоносителей.

«Рынок снова вынужден учитывать риск новых атак на судоходство или более широкого ухудшения отношений между США и Ираном, что может замедлить нормализацию потоков через Ормузский пролив», – заявил аналитик Saxo Bank Оле Хансен.

По данным систем отслеживания судов, как минимум четыре нефтяных и газовых танкера развернулись при попытке пройти через пролив из-за опасений по поводу безопасности.

В то же время после подписания перемирия между США и Ираном в прошлом месяце цены на нефть упали до уровней, которые наблюдались до начала войны. Трейдеры накопили значительные короткие позиции, ожидая дальнейшего снижения стоимости нефти.

Однако новое обострение изменило настроения на рынке. Аналитик SEB Бьярне Шильдроп заявил, что цена около 80 долларов за баррель сейчас больше соответствует ситуации на рынке, чем уровень в 70 долларов.

Напомним, мировые цены на нефть немного снизились в понедельник, 6 июля, после того как страны ОПЕК+ договорились о новом повышении целевых объёмов добычи с августа, а также на фоне постепенного восстановления экспорта из ключевых регионов поставок.

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