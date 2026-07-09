После разговора с Зеленским президент Польши сделал заявление о европейских амбициях Украины

Президент Польши Кароль Навроцкий прокомментировал встречу с президентом Зеленским, которая состоялась на полях саммита НАТО в Анкаре, и сделал заявление относительно «символики Бандеры», которая, по его мнению, усложняет путь Украины в ЕС.

Об этом сообщает польское издание Onet.

2 июня 2026, 20:03 Историческая ловушка: как популисты бьют по союзу Украины и Польши Как скандал вокруг УПА, заявления Навроцкого и Босака, а также судьба украинцев в Польше стали тестом на политическую зрелость двух государств.

Навроцкий отметил, что переговоры с Зеленским продолжались около часа. Он подчеркнул, что Польша и Украина как соседние государства должны поддерживать диалог, даже если не все спорные вопросы удается решить сразу.

По словам польского президента, во время встречи обе стороны согласились, что россия остается главной угрозой как для Украины, так и для Польши.

В то же время Навроцкий заявил, что его позиция относительно деятельности Украинской повстанческой армии остается неизменной. Он сообщил, что Варшава не готова соглашаться с националистическими нарративами, а исторические вопросы, связанные со Степаном Бандерой, остаются чувствительными для польского общества.

«Знамя Бандеры ограничивает европейские амбиции Украины», – заявил президент Польши.

По его мнению, символика, связанная со Степаном Бандерой, является одним из факторов, которые могут усложнять европейскую интеграцию Украины. При этом Навроцкий выразил надежду, что Киев будет понимать позицию Варшавы по этому вопросу.

Несмотря на разногласия в оценке исторических событий, польский президент подчеркнул, что россия остается общей угрозой для обоих государств, а потому диалог между Киевом и Варшавой должен продолжаться.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о получении «положительных сигналов» от нескольких украинских высокопоставленных чиновников, однако Варшава ожидает от Киева первого шага для уменьшения напряженности в отношениях, возникшей из-за скандала вокруг УПА.

В то же время бывший премьер Польши и лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский призвал блокировать евроинтеграцию Украины до тех пор, пока Киев не изменит своего отношения к ОУН, УПА и «культу Бандеры».

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