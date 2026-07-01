В Иране озвучили новые требования для продолжения переговоров с США

Иран отказался от прямых переговоров с американской делегацией в Дохе, которая после этого провела беседу только с катарскими посредниками. Вместо этого Тегеран выдвинул ряд новых условий для продолжения диалога с Вашингтоном.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на МИД Ирана.
Как отмечается, в иранском ведомстве отметили, что сейчас стороны должны прежде всего согласовать условия соблюдения режима прекращения огня, а уже после этого переходить к обсуждению более сложных вопросов, в частности, ядерной программы Тегерана.
Новый раунд обсуждений инициировали после недавнего масштабного обострения между Ираном и Израилем. После этого президент США Дональд Трамп публично заявил о готовности вернуться к обсуждению иранской ядерной программы.
На днях сообщалось, что США и Иран достигли договоренности о прекращении взаимных атак и уже 30 июня проведут новый раунд переговоров в столице Катара – Дохе.
По информации катарской стороны, представители США провели консультации с посредниками, а не напрямую с иранской делегацией.
При этом указывается, что такая позиция свидетельствует о серьезных разногласиях между сторонами относительно реализации предыдущих договоренностей, касающихся судоходства через Ормузский пролив, а также экономических стимулов, предложенных Ирану в рамках переговорного процесса.
Согласно словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи, США должны продемонстрировать реальную готовность к дипломатии и полностью отказаться от военного давления. Также иранский чиновник подчеркнул, что Тегеран не будет вести переговоры в условиях угрозы новых американских атак.
В то же время, Reuters пишет, что Тегеран продолжает настаивать на своем праве развивать мирную ядерную энергетику и самостоятельно обогащать уран в рамках национальной программы.
Как известно, накануне в Иране заявили, что любые сообщения о проведении переговоров в Катаре между представителями Тегерана и Вашингтона не соответствуют действительности.
Напомним, всего 11 дней назад между Вашингтоном и Тегераном было заключено перемирие. Однако в последнее время ситуация снова обострилась из-за взаимных ударов и разной трактовки положений меморандума о прекращении боевых действий, в частности относительно безопасности судоходства в Ормузском проливе.
Дополнительное напряжение также вызвали заявления президента США Дональда Трампа о возможности возобновления военной кампании.
Тем временем вице-президент США Джей Ди Вэнс объявил о готовности Белого дома полностью перезагрузить отношения с Ираном при условии, что Тегеран откажется от ядерных амбиций. Он также заметил, что на сегодняшний день ядерный потенциал Исламской Республики уже «функционально ликвидирован».
Кроме этого, Иран начал первый раунд переговоров с Оманом по совместному управлению Ормузским проливом.
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