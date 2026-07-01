В Иране озвучили новые требования для продолжения переговоров с США

Иран отказался от прямых переговоров с американской делегацией в Дохе, которая после этого провела беседу только с катарскими посредниками. Вместо этого Тегеран выдвинул ряд новых условий для продолжения диалога с Вашингтоном.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на МИД Ирана.

4 июня 2026, 16:03 Два месяца хрупкого перемирия между США и Ираном: итоги 8 июня исполняется два месяца с начала перемирия между Ираном и США, однако блокады, обстрелы танкеров и военных объектов никуда не исчезли. Подробнее о «прекращении огня» в районе Ормузского пролива – на инфографике «Слово и дело».

Как отмечается, в иранском ведомстве отметили, что сейчас стороны должны прежде всего согласовать условия соблюдения режима прекращения огня, а уже после этого переходить к обсуждению более сложных вопросов, в частности, ядерной программы Тегерана.

Новый раунд обсуждений инициировали после недавнего масштабного обострения между Ираном и Израилем. После этого президент США Дональд Трамп публично заявил о готовности вернуться к обсуждению иранской ядерной программы.

На днях сообщалось, что США и Иран достигли договоренности о прекращении взаимных атак и уже 30 июня проведут новый раунд переговоров в столице Катара – Дохе.

По информации катарской стороны, представители США провели консультации с посредниками, а не напрямую с иранской делегацией.

При этом указывается, что такая позиция свидетельствует о серьезных разногласиях между сторонами относительно реализации предыдущих договоренностей, касающихся судоходства через Ормузский пролив, а также экономических стимулов, предложенных Ирану в рамках переговорного процесса.

Согласно словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи, США должны продемонстрировать реальную готовность к дипломатии и полностью отказаться от военного давления. Также иранский чиновник подчеркнул, что Тегеран не будет вести переговоры в условиях угрозы новых американских атак.

В то же время, Reuters пишет, что Тегеран продолжает настаивать на своем праве развивать мирную ядерную энергетику и самостоятельно обогащать уран в рамках национальной программы.

Как известно, накануне в Иране заявили, что любые сообщения о проведении переговоров в Катаре между представителями Тегерана и Вашингтона не соответствуют действительности.

Напомним, всего 11 дней назад между Вашингтоном и Тегераном было заключено перемирие. Однако в последнее время ситуация снова обострилась из-за взаимных ударов и разной трактовки положений меморандума о прекращении боевых действий, в частности относительно безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Дополнительное напряжение также вызвали заявления президента США Дональда Трампа о возможности возобновления военной кампании.

Тем временем вице-президент США Джей Ди Вэнс объявил о готовности Белого дома полностью перезагрузить отношения с Ираном при условии, что Тегеран откажется от ядерных амбиций. Он также заметил, что на сегодняшний день ядерный потенциал Исламской Республики уже «функционально ликвидирован».

Кроме этого, Иран начал первый раунд переговоров с Оманом по совместному управлению Ормузским проливом.

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