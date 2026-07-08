Трамп заявил о завершении перемирия с Ираном после новых ударов США

Президент США Дональд Трамп заявил, что договоренность о прекращении огня с Ираном больше не действует после того, как Соединенные Штаты нанесли новую серию ударов по иранским целям.

Его слова цитирует Bloomberg.

4 июня 2026, 16:03 Два месяца хрупкого перемирия между США и Ираном: итоги 8 июня исполняется два месяца с начала перемирия между Ираном и США, однако блокады, обстрелы танкеров и военных объектов никуда не исчезли. Подробнее о «прекращении огня» в районе Ормузского пролива – на инфографике «Слово и дело».

«Как по мне, это (перемирие – ред.) закончилось. С моей точки зрения, это просто пустая трата времени», – сказал Трамп 8 июля в Анкаре во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на полях саммита Альянса.

Его заявление прозвучало после того, как США осуществили новые удары по Ирану в ответ на атаки трех торговых судов в районе Ормузского пролива. Кроме того, Вашингтон отменил исключение, которое позволяло продажу иранской нефти.

Эти шаги поставили под угрозу хрупкое перемирие между Вашингтоном и Тегераном и вызвали новую нестабильность на энергетических рынках. В США заявили, что Иран ответственен за атаки на суда, тогда как Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении договоренностей.

Трамп одновременно заявил, что не будет препятствовать продолжению переговоров между странами, хотя выразил сомнение в их эффективности.

«Они могут говорить, но я думаю, что это пустая трата времени», – сказал американский лидер.

По данным Bloomberg, прекращение атак на коммерческое судоходство и отмена нефтяного исключения были ключевыми пунктами меморандума, который остановил боевые действия между США и Ираном и предусматривал 60-дневный период для переговоров относительно более широкого мирного соглашения.

Представитель США заявил, что переговорщики продолжат работать над окончательной договоренностью. В то же время стороны до сих пор имеют ряд разногласий, в частности относительно правил прохождения судов через Ормузский пролив, размораживания иранских активов и будущего ядерной программы Ирана.

Напомним, 22 июня между Вашингтоном и Тегераном было заключено перемирие. Однако в последнее время ситуация снова обострилась из-за взаимных ударов и разного толкования положений меморандума о прекращении боевых действий, в частности относительно безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Дополнительное напряжение также вызвали заявления президента США Дональда Трампа о возможности возобновления военной кампании.

В частности, накануне Соединенные Штаты нанесли новую серию ударов по Ирану в ответ на атаки на три торговых судна в территориальных водах Омана вблизи Ормузского пролива. Также Вашингтон отозвал лицензию, которая позволяла Тегерану продавать нефть. Обострение снова поставило под угрозу хрупкое перемирие между странами.

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