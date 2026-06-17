Власти Болгарии выступили против принятия 21-го пакета санкций Европейского Союза в отношении россии из-за намерения включить в него главу РПЦ патриарха Кирилла.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на двух дипломатов ЕС.

9 февраля 2026, 18:31 На грани невозврата: как война истощает российскую экономику 2026 год станет для российской экономики точкой обратного отсчета, санкции подавляют сильнее, нефтяные доходы снижаются, дефицит бюджета растет, инфляция разгоняется, рубль катится в бездну.

По информации источников, вопрос нового санкционного пакета обсуждали послы государств-членов ЕС на прошлой неделе.

В ходе дискуссии болгарская сторона выразила несогласие с введением ограничений против патриарха Кирилла, считая такой шаг вмешательством в религиозные дела.

Вместе с тем, вопрос Кирилла оказался не единственным спорным пунктом. Несколько государств-членов, в том числе и Болгария, выразили обеспокоенность касательно отдельных энергетических инициатив, которые планируют включить в новый пакет. Среди них предложение Еврокомиссии сохранить действующее ограничение цены на российскую нефть и не допустить ее повышения в условиях изменений на мировом рынке.

Журналисты отмечают, что дискуссии о новом санкционном пакете продолжатся уже на этой неделе. Очередное заседание Комитета постоянных представителей ЕС, где дипломаты продолжат поиск компромисса, запланировано на среду.

Напомним, 21-й пакет санкций против россии был представлен 9 июня. Теперь его должны рассмотреть и утвердить все государства-члены ЕС.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что западные санкции уже нанесли российской экономике ущерб на сумму от 1,2 до 1,5 трлн долларов США.

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