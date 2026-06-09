Глава Еврокомиссии представила 21-й пакет санкций ЕС против россии: что в него войдет

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила новый, 21-й пакет санкций против россии, который теперь должны рассмотреть и утвердить государства-члены ЕС.

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9 февраля 2026, 18:31 На грани невозврата: как война истощает российскую экономику 2026 год станет для российской экономики точкой обратного отсчета, санкции подавляют сильнее, нефтяные доходы снижаются, дефицит бюджета растет, инфляция разгоняется, рубль катится в бездну.

Новый пакет предусматривает усиление давления на энергетический и финансовый секторы рф, ограничения для криптовалютных платформ, а также первые в истории санкции ЕС в отношении российской рыболовной отрасли.

Так, Еврокомиссия предлагает временно заморозить механизм пересмотра ценового потолка на российскую нефть до января следующего года во избежание нестабильности на мировых энергетических рынках. При этом, по ее словам, такой подход позволит сохранить давление на доходы Кремля.

ЕС продолжит расширять ограничения и против «теневого флота». В санкционный список могут добавить еще 30 судов, а также компании и корабли, обеспечивающие их деятельность.

Новые меры также предусматривают запрет транзакций еще для 31 российского банка и ограничения касательно 20 иностранных банков, криптокомпаниям и платформам, которые помогали обходить санкции. Кроме того, ЕС впервые создает механизм полного запрета на услуги в сфере криптоактивов для третьих стран.

«Это будет мощным сдерживающим фактором для платформ в этих странах, которые помогали россии обходить наши санкции», - подчеркнула президент Еврокомиссии.

Отдельный блок санкций касается российского военно-промышленного комплекса. Брюссель планирует ограничить поставки дополнительных металлов, сплавов, оборудования для беспилотников, систем запуска и радиоэлектронного подавления. Также предлагается запретить импорт ряда российских товаров на сумму около 60 млн евро, включая отдельные металлы и автомобильные комплектующие.

Впервые под санкции может попасть и рыболовный сектор рф. Еврокомиссия предлагает существенно ограничить импорт российской рыбной продукции и полностью запретить ввоз отдельных видов. Одновременно Брюссель намерена синхронизировать торговые ограничения в отношении Беларуси, чтобы закрыть возможные пути обхода санкций.

Еще одной новацией станет предложение запретить въезд в Европейский Союз российским военнослужащим, участвовавшим в войне против Украины.

Напомним, накануне глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что западные санкции уже нанесли российской экономике ущерб на сумму от 1,2 до 1,5 трлн долларов США.

Также сообщалось, что Евросоюз разрешил задерживать суда теневого флота рф в Средиземном море.

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