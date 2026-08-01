Силы обороны потопили подсанкционный российский контейнеровоз

В ночь на 1 августа украинские морские дроны атаковали российский контейнеровоз «Янина», принадлежавший компании FESCO, входящей в группу «Росатом».

Сначала об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на генерального директора «Росатома» Алексея Лихачева. Впоследствии президент Владимир Зеленский подтвердил затопление судна.

1 июня 2026, 12:46 Нефть – российская, судно – панамское. Под чьими флагами ходит теневой флот рф Большинство нефтяных танкеров теневого флота рф ходят под регистрацией стран Африки и Карибского бассейна, которые предлагают «удобные флаги». Абсолютный лидер – Камерун: 129 судов. Полный список стран – на инфографике.

По словам Зеленского, два украинских морских беспилотника атаковали контейнеровоз в 130 морских милях от Новороссийска. В результате удара судно затонуло. Судно находилось под санкциями и имело вместимость более 100 тысяч тонн.

Лихачев утверждает, что всех 17 членов экипажа удалось спасти. По его словам, к спасательной операции привлекли морскую авиацию Черноморского флота и экипаж судна Delphinus.

Глава «Росатома» также заявил, что «Янина» якобы перевозила исключительно гражданский груз – от замороженных продуктов до строительных и отделочных материалов.

Напомним, Силы беспилотных систем в ночь на 20 июля поразили семь российских судов, ряд энергетических объектов во временно оккупированном Крыму и шесть элементов противовоздушной обороны рф.

В ночь на 1 августа Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов российских оккупантов в Крыму и на других временно оккупированных территориях юга. Среди пораженных целей – два железнодорожных моста, склад морских безэкипажных катеров и подразделение радиоэлектронной разведки Черноморского флота рф.

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