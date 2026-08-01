Силы обороны потопили подсанкционный российский контейнеровоз

В ночь на 1 августа украинские морские дроны атаковали российский контейнеровоз «Янина», принадлежавший компании FESCO, входящей в группу «Росатом».
Сначала об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на генерального директора «Росатома» Алексея Лихачева. Впоследствии президент Владимир Зеленский подтвердил затопление судна.
По словам Зеленского, два украинских морских беспилотника атаковали контейнеровоз в 130 морских милях от Новороссийска. В результате удара судно затонуло. Судно находилось под санкциями и имело вместимость более 100 тысяч тонн.
Лихачев утверждает, что всех 17 членов экипажа удалось спасти. По его словам, к спасательной операции привлекли морскую авиацию Черноморского флота и экипаж судна Delphinus.
Глава «Росатома» также заявил, что «Янина» якобы перевозила исключительно гражданский груз – от замороженных продуктов до строительных и отделочных материалов.
Напомним, Силы беспилотных систем в ночь на 20 июля поразили семь российских судов, ряд энергетических объектов во временно оккупированном Крыму и шесть элементов противовоздушной обороны рф.
В ночь на 1 августа Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов российских оккупантов в Крыму и на других временно оккупированных территориях юга. Среди пораженных целей – два железнодорожных моста, склад морских безэкипажных катеров и подразделение радиоэлектронной разведки Черноморского флота рф.
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