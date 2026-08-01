За 1600 км от Украины: дроны СБУ поразили сразу три НПЗ рф

В ночь на 1 августа дальнобойные беспилотники Службы безопасности Украины поразили инфраструктуру трех нефтеперерабатывающих заводов в российской Уфе, расположенной примерно в 1600 км от государственной границы Украины. Также под удар попали четыре радиолокационные станции в Краснодарском крае.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

1 августа 2026, 14:09 Силы обороны потопили подсанкционный российский контейнеровоз Контейнеровоз Янина атаковали два украинских морских беспилотника. Он находился под санкциями.

Дроны СБУ атаковали предприятия «Башнефть-УНПЗ», «Башнефть-Новойл» и «Башнефть-Уфанефтехим».

Все три завода входят в структуру «Башнефти» и образуют один из крупнейших нефтеперерабатывающих кластеров россии.

Их общая мощность превышает 23 млн тонн нефти в год.

На предприятиях производят бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, смазочные материалы и другую продукцию, которую используют, в частности, для обеспечения российской армии.

Кроме того, в Краснодарском крае беспилотники СБУ поразили три радиолокационные станции «Подлет-К1» и одну РЛС «Каста-2Е2».

Эти станции российские войска используют для обнаружения воздушных целей.

«Нефтеперерабатывающие заводы остаются одними из важнейших законных военных целей на территории рф. Именно они обеспечивают российскую армию топливом, а также формируют значительную часть доходов, за счет которых кремль финансирует свою агрессию. СБУ и дальше будет системно наносить удары по таким объектам, лишая врага ресурсов для ведения войны», – заявили в СБУ.

Напомним, в ночь на 1 августа Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов российских оккупантов в Крыму и на других временно оккупированных территориях юга. Среди пораженных целей – два железнодорожных моста, склад морских безэкипажных катеров и подразделение радиоэлектронной разведки Черноморского флота рф.

Также сообщалось об атаке дронов на Уфу. Там местные жители сообщили о взрывах и черном дыме над нефтеперерабатывающим заводом «Башнефть-Уфанефтехим».

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