Каллас озвучила сумму общих финансовых потерь россии в результате санкций

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Западные санкции уже нанесли российской экономике ущерб на сумму от 1,2 до 1,5 трлн долларов США, заявила глава евродипломатии.
Фото: euneighbourseast.eu

Западные санкции уже нанесли российской экономике ущерб на сумму до 1,5 трлн долларов США, а новый пакет ограничений, который разрабатывается в ЕС, будет направлен на дальнейшее усиление давления на Кремль.

Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, ее цитирует Интерфакс-Украина.

На грани невозврата: как война истощает российскую экономику2026 год станет для российской экономики точкой обратного отсчета, санкции подавляют сильнее, нефтяные доходы снижаются, дефицит бюджета растет, инфляция разгоняется, рубль катится в бездну.

По ее словам, санкционная политика в целом продолжает подрывать возможности россии финансировать войну против Украины.

«Цифры говорят сами за себя: западные санкции уже стоили Москве примерно от 1,2 до 1,5 триллиона долларов», – сказала Каллас.

Глава евродипломатии также сообщила, что ее офис предложил включить в 21-й пакет санкций более 80 новых позиций, направленных «против российского военно-промышленного комплекса, нарушителей прав человека и пропагандистов».

Напомним, накануне стало известно, что Евросоюз разрешил задерживать суда теневого флота рф в Средиземном море.

Также сообщалось, что Европейская комиссия планирует завершить подготовку 21-го пакета санкций против россии уже на этой неделе. После этого документ будет передан на рассмотрение государств-членов ЕС для окончательного утверждения.

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