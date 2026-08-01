МИД Польши отреагировал на ночную атаку рф на Киев

Министерство иностранных дел Польши осудило массированную российскую атаку на Киев, в результате которой было повреждено здание посольства Литвы в Украине.

Об этом говорится в заявлении польского внешнеполитического ведомства.

В МИД Польши подчеркнули, что последний российский удар по украинской столице стал очередным жестоким актом насилия против мирного населения.

«Умышленный террор против невинных людей никогда не может быть оправдан», – заявили в ведомстве.

Также в Варшаве выразили обеспокоенность сообщениями о повреждении посольства Литвы в Киеве.

«Мы солидарны с Украиной и Литвой», – добавили в Министерстве иностранных дел Польши.

Напомним, во время массированной российской баллистической атаки на Киев в ночь на 1 августа получило повреждения здание посольства Литвы. В ответ Министерство иностранных дел Литвы решило вызвать представителя россии в Вильнюсе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время массированной российской атаки в ночь на 1 августа украинские силы противовоздушной обороны смогли сбить только одну баллистическую ракету из-за дефицита боеприпасов к системам Patriot.

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