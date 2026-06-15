В Израиле заявили, что не будут выводить свои войска из Ливана, Сирии и Сектора Газа

Израиль не планирует выводить войска с территорий на юге Ливана, в Сирии и Секторе Газа, которые контролирует ЦАХАЛ.

Об этом сообщают The Times of Israel и Anadolu Agency, цитируя заявление министра обороны Израиля Исраэля Каца.

2 июня 2026, 11:22 «Ты сошел с ума»: Трамп раскритиковал Нетаньяху из-за расширения операции в Ливане Дональд Трамп в ходе телефонного разговора резко раскритиковал Биньямина Нетаньяху за расширение израильской операции в Ливане, заявив о непропорциональной эскалации.

Израильский министр, комментируя сообщения о соглашении между США и Ираном касательно прекращения войны, заявил, что ЦАХАЛ в случае нападения со стороны Тегерана нанесет ответный удар.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и я ведем четкую политику, которая определяет, что ЦАХАЛ будет оставаться в зонах безопасности в Ливане, Сирии и Газе без каких-либо ограничений по времени, чтобы защитить оттуда границу и израильские общины от джихадистских элементов», – отметил Кац.

Согласно его словам, территории на юге Ливана, находящиеся под контролем Израиля, будут «очищены», а вся наземная и подземная «террористическая инфраструктура», в частности, дома в прифронтовых селах, служившие форпостами для группировки «Хезболла», будут уничтожены.

«Удержание зон безопасности является одним из крупнейших достижений ЦАХАЛа в войне, и поэтому мы выступаем против вывода ЦАХАЛа из Ливана, несмотря на все существующее давление и то, которое еще появится», – сказал министр.

Как отмечается, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже «разъяснил соответствующие моменты» президенту США Дональду Трампу и другим американским чиновникам.

«Ми не пойдем на компромисс в вопросах интересов безопасности Израиля и защиты наших граждан, и мы не выведем войска из зон безопасности», – добавил Кац.

В то же время, министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что договоренности между Вашингтоном и Тегераном не накладывают на Израиль никаких обязательств. По его словам, Израиль «не должен соглашаться на что-то меньшее, чем ликвидация «Хезболлы», и не должен выводить свои войска с юга Ливана.

Напомним, что 14 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по командному центру «Хезболлы».

После этого президент США прокомментировал решение ЦАХАЛ нанести авиаудары по Бейруту, призвав Израиль воздержаться от новых ударов по Ливану.

Также недавно Трамп предупредил Нетаньяху о последствиях в случае новых ударов по Ирану.

Ранее Трамп анонсировал подписание мирного соглашения с Ираном. Он говорил, что соглашение будет подписано 14 июня, однако позже в Иране опровергли, что договор подпишут именно в этот день.

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