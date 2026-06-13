Трамп анонсировал подписание мирного соглашения с Ираном и назвал дату

В воскресенье, 14 июня, США и Иран подпишут мирное соглашение, по которому Тегеран полностью откажется от разработки и закупки ядерного оружия, после чего Ормузский пролив будет немедленно открыт для свободного судоходства.
Об этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.
Американский лидер назвал будущее соглашение с Ираном «стеной, которая обеспечит отсутствие ядерного оружия в Иране».
«Соглашение должно быть подписано завтра, и сразу после его подписания Ормузский пролив открыт для всех», – написал Трамп.
Отмечается, что новая договоренность должна полностью исключить возможность получения Ираном ядерного оружия – путем разработки, покупки или любых других механизмов.
«В соответствующее время, когда все успокоится, мы войдем и достанем ядерную пыль, погребенную глубоко под мощными затопленными гранитными горами, благодаря нашим прекрасным бомбардировщикам B-2 и их блестящим пилотам, и уничтожим ее, будь то в Иране или в Соединенных Штатах», – говорится в заявлении.
Он выразил убеждение, что отношения США с Ираном «намного лучше, чем при предыдущих администрациях» Белого дома.
Трамп добавил, что Вашингтон рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с Ираном и странами Ближнего Востока, но в случае провала договоренностей существует «окончательная альтернатива», которую он описал как крайний вариант.
Напомним, накануне Трамп заявил о завершении войны с Ираном. Лидер Америки сообщил, что стороны конфликта пришли к согласию фактически по всем спорным вопросам и подпишут мир в Европе в эти выходные.
В то же время, СМИ спрогнозировали, в какой стране может состояться подписание меморандума между США и Ираном.
До этого Трамп намеревался нанести «очень мощный» удар по Ирану. СМИ уже узнали, почему президент США изменил свою позицию.
Также накануне министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщал, что Тегеран и Вашингтон как никогда близки к заключению меморандума о взаимопонимании.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAMсамое важное от «Слово и дело»