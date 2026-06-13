Трамп анонсировал подписание мирного соглашения с Ираном и назвал дату

В воскресенье, 14 июня, США и Иран подпишут мирное соглашение, по которому Тегеран полностью откажется от разработки и закупки ядерного оружия, после чего Ормузский пролив будет немедленно открыт для свободного судоходства.

Об этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.

4 июня 2026, 16:03 Два месяца хрупкого перемирия между США и Ираном: итоги 8 июня исполняется два месяца с начала перемирия между Ираном и США, однако блокады, обстрелы танкеров и военных объектов никуда не исчезли. Подробнее о «прекращении огня» в районе Ормузского пролива – на инфографике «Слово и дело».

Американский лидер назвал будущее соглашение с Ираном «стеной, которая обеспечит отсутствие ядерного оружия в Иране».

«Соглашение должно быть подписано завтра, и сразу после его подписания Ормузский пролив открыт для всех», – написал Трамп.

Отмечается, что новая договоренность должна полностью исключить возможность получения Ираном ядерного оружия – путем разработки, покупки или любых других механизмов.

«В соответствующее время, когда все успокоится, мы войдем и достанем ядерную пыль, погребенную глубоко под мощными затопленными гранитными горами, благодаря нашим прекрасным бомбардировщикам B-2 и их блестящим пилотам, и уничтожим ее, будь то в Иране или в Соединенных Штатах», – говорится в заявлении.

Он выразил убеждение, что отношения США с Ираном «намного лучше, чем при предыдущих администрациях» Белого дома.

Трамп добавил, что Вашингтон рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с Ираном и странами Ближнего Востока, но в случае провала договоренностей существует «окончательная альтернатива», которую он описал как крайний вариант.

Напомним, накануне Трамп заявил о завершении войны с Ираном. Лидер Америки сообщил, что стороны конфликта пришли к согласию фактически по всем спорным вопросам и подпишут мир в Европе в эти выходные.

В то же время, СМИ спрогнозировали, в какой стране может состояться подписание меморандума между США и Ираном.

До этого Трамп намеревался нанести «очень мощный» удар по Ирану. СМИ уже узнали, почему президент США изменил свою позицию.

Также накануне министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщал, что Тегеран и Вашингтон как никогда близки к заключению меморандума о взаимопонимании.

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