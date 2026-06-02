«Ты сошел с ума»: Трамп раскритиковал Нетаньяху из-за расширения операции в Ливане

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора в понедельник, 1 июня, резко раскритиковал премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху из-за расширения израильской военной операции в Ливане.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на двух американских чиновников и ещё один источник, знакомый с содержанием разговора.

2 июня 2026, 01:58 Трамп заявил о прекращении боевых действий между Израилем и Ливаном Президент США Дональд Трамп заявил о прекращении боевых действий между Израилем и Ливаном после проведения разговоров с обеими сторонами.

По словам американских должностных лиц, Трамп признал право Израиля на самооборону от атак «Хезболлы», однако считает последние действия правительства Нетаньяху непропорциональной эскалацией, в частности из-за большого числа жертв среди гражданских в Ливане и разрушения зданий. Также Трамп выразил обеспокоенность тем, что израильские планы ударов по Бейруту могут усложнить или сорвать переговоры США с Ираном по региональной деэскалации.

По данным собеседников издания, разговор был эмоциональным и содержал нецензурные выражения со стороны Трампа. Он назвал действия Нетаньяху «сумасшедшими», обвинил его в неблагодарности и фактически пытался остановить планы Израиля по ударам по Бейруту.

Один из американских чиновников передал содержание слов Трампа так: «Ты с ума сошёл. Ты был бы в тюрьме, если бы не я. Я тебя спасаю. Тебя сейчас все ненавидят, и Израиль тоже из-за этого».

Другой источник заявил, что Трамп был «разъярён» и в какой-то момент даже кричал, спросив: «Что, чёрт возьми, ты делаешь?».

После разговора Израиль, по данным Axios, отказался от немедленных планов ударов по объектам в Бейруте, хотя продолжает наземную операцию на юге Ливана. В то же время офис Нетаньяху заявил, что Израиль предупредил американского президента о возможных ударах в случае продолжения атак со стороны «Хезболлы» и продолжает свою военную кампанию в Ливане.

Axios отмечает, что этот разговор стал одним из самых напряжённых между Трампом и Нетаньяху за последнее время, несмотря на их тесную координацию по вопросам Ирана и безопасности на Ближнем Востоке.

Напомним, накануне Трамп объявил о прекращении боевых действий между Израилем и Ливаном, а израильские войска, которые готовились к наступлению, уже якобы «возвращаются назад».

Как известно, на прошлой неделе Израиль объявил новые территории на юге Ливана «зоной боевых действий», расширив масштабы военной операции, и призвал местных жителей немедленно эвакуироваться из региона.

Позже сообщалось, что израильские войска взяли под контроль стратегически важный замок Бофор на юге Ливана и продвинулись глубже на территорию страны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал это «решающим этапом» военной операции против группировки «Хезболла».

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.