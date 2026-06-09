Трамп предупредил Нетаньяху о последствиях в случае новых ударов по Ирану

Американский президент Дональд Трамп заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что тот может остаться без поддержки Соединенных Штатов в случае новых израильских ударов по Ирану.
Об этом глава Белого дома заявил журналистам Axios и канала CNN.
Отмечается, что израильское руководство уведомило администрацию США о подготовке этих ударов лишь незадолго до запланированного начала.
Трамп заявил, что Иерусалим «очень поздно» проинформировал Вашингтон об ударах по Ирану в воскресенье, 7 июня, которые на данный момент прекратились. В то же время, по его словам, Нетаньяху дал понять, что удары могут возобновиться.
«Я сказал: «Биби (Биньямин Нетаньяху – ред.), тебе лучше быть осторожным, иначе ты вскоре останешься один на один», – рассказал американский президент.
Трамп, который продолжает работать над заключением соглашения о прекращении войны с Ираном, заявил, что пять стран региона призвали его вмешаться в ситуацию с Нетаньяху после недавних ударов.
«Эти страны были очень обеспокоены. Им нравится соглашение, которое мы обсуждаем (с Тегераном – ред.)», – заявил Трамп, не уточняя, о каких именно государствах идет речь.
Лидер США также отметил, что его администрация в понедельник утром получила сообщение от иранских чиновников с готовностью прекратить обстрелы, если Израиль сделает то же самое.
«Они позвонили нам и сказали, что больше не будут совершать атак, и попросили нас сказать Израилю, чтобы он больше не наносил ударов», – сказал он, добавив, что после этих контактов позвонил премьер-министру Израиля и предостерег его от эскалации.
Напомним, Иран вечером 7 июня осуществил ракетную атаку на Израиль, впервые после заключения перемирия в апреле. В ответ Армия обороны Израиля сообщила о запуске нескольких волн баллистических ракет, а израильское руководство пообещало «мощный» ответ на атаки.
После этого Армия обороны Израиля нанесла удары по военным целям в западной и центральной частях Ирана
Вчера вечером, 8 июня, Нетаньяху заявил, что Израиль временно прекратил наносить удары по территории Ирана после нового витка эскалации.
США и Иран также продолжают обмениваться ударами, несмотря на перемирие и переговоры. В частности, недавно американские военные в рамках блокады портов Ирана нанесли ракетный удар по незагруженному танкеру Lexie, который направлялся к острову Харк. В то же время иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о якобы ударах по штабу флота ВМС США и американской авиабазе в регионе.
Также ранее СМИ писали, что Трамп и Нетаньяху расходятся во взглядах относительно продолжения войны в Иране.
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