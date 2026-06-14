В Израиле заявили об ударе по командному центру «Хезболлы» в Бейруте

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по командному центру «Хезболлы» в ливанском Бейруте накануне подписания соглашения о прекращении огня между США и Ираном.

Об этом сообщают премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в соцсетях, а также Times of Israel со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛа и ливанские СМИ.

2 июня 2026, 11:22 «Ты сошел с ума»: Трамп раскритиковал Нетаньяху из-за расширения операции в Ливане Дональд Трамп в ходе телефонного разговора резко раскритиковал Биньямина Нетаньяху за расширение израильской операции в Ливане, заявив о непропорциональной эскалации.

Согласно словам израильского премьера, ЦАХАЛ атаковала объекты инфраструктуры «Хезболлы» в районе Дахия в Бейруте. Нетаньяху подчеркнул, что это ответ на обстрелы израильской территории со стороны группировки.

«Израиль не потерпит обстрелов своей территории», – заявил политик, добавив, что он лично санкционировал удары вместе с министром обороны Исраэлем Кацем.

При этом в ЦАХАЛ заявили, что пораженный объект использовался «Хезболлой» для подготовки атак против израильского гражданского населения, а также военных, действующих на юге Ливана.

По данным израильских военных, удар был нанесен после того, как ливанская группировка запустила воздушные цели в сторону Израиля – три беспилотника, которые взорвались в военных зонах на севере страны.

В то же время, Национальное информационное агентство Ливана подтвердило атаки, сообщив, что в результате израильского удара по Бейруту как минимум один человек погиб, а еще четверо получили ранения.

Как известно, президент США Дональд Трамп анонсировал подписание мирного соглашения с Ираном в воскресенье, 14 июня. Вскоре Иран опроверг информацию о том, что в воскресенье может быть подписано первоначальное соглашение со Соединенными Штатами относительно прекращения огня.

Напомним, в четверг, 11 июня, в Ливане заявили о 12 погибших гражданских в результате новых израильских ударов по южной части страны, в частности, атаки БПЛА на транспортное средство в прибрежном городе Сидон.

Также недавно США, Израиль и Ливан обнародовали совместное заявление о договоренности по восстановлению режима прекращения огня и стабилизации ситуации на израильско-ливанской границе. Среди ключевых условий – прекращение атак со стороны Хезболлы и вывод ее формирований из районов к югу от реки Литани.

Позже лидер группировки «Хезболла» Наим Касем заявил, что не принимает соглашение о прекращении огня между Израилем и правительством Ливана.

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