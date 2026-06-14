Трамп призвал Израиль воздержаться от новых ударов по Ливану

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Президент США прокомментировал решение Израиля нанести авиаудары по командному центру Хезболлы в ливанском Бейруте.
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение Израиля нанести авиаудары по командному центру «Хезболлы» в ливанском Бейруте.

Заявление американского лидера было опубликовано в соцсети Truth Social.

«Ты сошел с ума»: Трамп раскритиковал Нетаньяху из-за расширения операции в ЛиванеДональд Трамп в ходе телефонного разговора резко раскритиковал Биньямина Нетаньяху за расширение израильской операции в Ливане, заявив о непропорциональной эскалации.

Трамп подчеркнул, что атака на столицу Ливана произошла в момент, когда стороны приблизились к потенциальным договоренностям, способствующим стабилизации ситуации в регионе.

По словам американского лидера, Израиль имеет право защищаться от угроз, однако инцидент, ставший поводом для удара, был незначительным и не привел к жертвам или раненым.

«Больше не должно быть атак Израиля где бы то ни было в Ливане, но также не должно быть больше нападений со стороны любой другой стороны, включая «Хезболлу», против Израиля. Это может стать началом долгого и прекрасного мира – давайте не испортим его», – написал Трамп.

Напомним, что 14 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по командному центру «Хезболлы» в ливанском Бейруте.

Ранее Трамп анонсировал подписание мирного соглашения с Ираном. Он говорил, что соглашение будет подписано 14 июня, однако впоследствии в Иране возразили, что договор подпишут в именно этот день.

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