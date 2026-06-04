США, Израиль и Ливан договорились о возобновлении перемирия: что предусматривает договор

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США, Израиль и Ливан объявили о новой договоренности по перемирию и стабилизации на границе. Соглашение предусматривает вывод сил «Хезболлы», создание зон безопасности и прекращение атак.
Фото: Reuters

США, Израиль и Ливан обнародовали совместное заявление о договоренности по возобновлению режима прекращения огня и стабилизации ситуации на израильско-ливанской границе. Переговоры состоялись при посредничестве Государственного департамента США в Вашингтоне.

Об этом сообщает Госдеп США.

Израиль захватил стратегический замок в Ливане: Нетаньяху заявил о «решающем этапе»Израильские войска захватили стратегический замок Бофор на юге Ливана и расширили наземную операцию против «Хезболлы». Нетаньяху назвал это решающим этапом наступления, в то время как Европа призывает стороны прекратить эскалацию.

Согласно заявлению, стороны согласились работать над полным прекращением боевых действий в регионе. Среди ключевых условий:

  • прекращение атак со стороны группировки «Хезболла»;
  • вывод ее формирований из районов к югу от реки Литани;
  • передача контроля над этими территориями армии Ливана;
  • создание зон безопасности без присутствия неконтролируемых государством вооруженных формирований.

В США подчеркивают, что эти шаги должны стать основой для долгосрочной стабилизации ситуации на границе и потенциального перехода к более широким политическим переговорам.

В то же время ситуация на местах остается нестабильной. По данным международных медиа в последние дни фиксировались новые обстрелы: боевики «Хезболлы» запускали ракеты по территории Израиля, а израильские силы наносили удары по целям в Ливане.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявлял о продлении режима прекращения огня между Израилем и Ливаном еще на три недели.

Также сообщалось, что Армия Израиля установила контроль над стратегическим замком Бофор на юге Ливана и продолжила движение вглубь страны. Оценивая это продвижение, израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что военная операция против «Хезболлы» вошла в свой «решающий этап».

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США Иран Ливан Госдепартамент США
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