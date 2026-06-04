США, Израиль и Ливан договорились о возобновлении перемирия: что предусматривает договор

США, Израиль и Ливан обнародовали совместное заявление о договоренности по возобновлению режима прекращения огня и стабилизации ситуации на израильско-ливанской границе. Переговоры состоялись при посредничестве Государственного департамента США в Вашингтоне.
Об этом сообщает Госдеп США.
Согласно заявлению, стороны согласились работать над полным прекращением боевых действий в регионе. Среди ключевых условий:
- прекращение атак со стороны группировки «Хезболла»;
- вывод ее формирований из районов к югу от реки Литани;
- передача контроля над этими территориями армии Ливана;
- создание зон безопасности без присутствия неконтролируемых государством вооруженных формирований.
В США подчеркивают, что эти шаги должны стать основой для долгосрочной стабилизации ситуации на границе и потенциального перехода к более широким политическим переговорам.
В то же время ситуация на местах остается нестабильной. По данным международных медиа в последние дни фиксировались новые обстрелы: боевики «Хезболлы» запускали ракеты по территории Израиля, а израильские силы наносили удары по целям в Ливане.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявлял о продлении режима прекращения огня между Израилем и Ливаном еще на три недели.
Также сообщалось, что Армия Израиля установила контроль над стратегическим замком Бофор на юге Ливана и продолжила движение вглубь страны. Оценивая это продвижение, израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что военная операция против «Хезболлы» вошла в свой «решающий этап».
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