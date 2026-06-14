В Иране ответили на заявления Трампа о дате подписания мирного соглашения

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Иран опроверг заявления о подписании первоначального соглашения со США в воскресенье, о чем ранее сообщал Дональд Трамп. В Тегеране заявили, что дата возможной договоренности еще не определена, хотя переговоры продолжаются.
фото: МИД Ирана

Иран опроверг информацию о том, что в воскресенье может быть подписано первоначальное соглашение со Соединенными Штатами о прекращении огня, о чем ранее заявлял президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщают иранские государственные СМИ со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел Ирана Эсмаила Багаи, пишет Reuters.

Два месяца хрупкого перемирия между США и Ираном: итоги8 июня исполняется два месяца с начала перемирия между Ираном и США, однако блокады, обстрелы танкеров и военных объектов никуда не исчезли. Подробнее о «прекращении огня» в районе Ормузского пролива – на инфографике «Слово и дело».

В иранском МИД говорят, что конкретной даты подписания договоренностей на данный момент нет, а комментировать возможные сроки слишком рано.

«Нам придется подождать и увидеть точную дату подписания меморандума о взаимопонимании, хотя это будет не завтра», – отметил он.

В то же время в Тегеране не исключают, что договоренность может быть достигнута в ближайшие дни, однако подчеркивают необходимость осторожности в прогнозах из-за неопределенности в позиции другой стороны.

Напомним, ранее премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявлял о возможности подписания рамочного мирного соглашения между США и Ираном уже через 24 часа.

Похожее заявление сделал и президент США Дональд Трамп, который сообщил, что мирное соглашение могут якобы подписать уже 14 июня. По словам американского президента, Иран откажется от ядерного оружия и немедленно откроет движение по Ормузскому проливу.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявлял, что Тегеран и Вашингтон действительно близки к заключению меморандума о взаимопонимании.

СМИ даже сообщили вероятное место подписания соглашения – медиа со ссылкой на осведомленных с ходом переговоров лиц писали, что это может произойти в Швейцарии.

Впрочем, как известно, это не первые заявления о скором подписании мирного соглашения и завершении боевых действий между США и Ираном. Президент США неоднократно говорил о приближении договоренностей, но, как известно, на этой неделе стороны нарушили перемирие, которое длилось два месяца.

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