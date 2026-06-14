В Иране ответили на заявления Трампа о дате подписания мирного соглашения

Иран опроверг информацию о том, что в воскресенье может быть подписано первоначальное соглашение со Соединенными Штатами о прекращении огня, о чем ранее заявлял президент США Дональд Трамп.
Об этом сообщают иранские государственные СМИ со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел Ирана Эсмаила Багаи, пишет Reuters.
В иранском МИД говорят, что конкретной даты подписания договоренностей на данный момент нет, а комментировать возможные сроки слишком рано.
«Нам придется подождать и увидеть точную дату подписания меморандума о взаимопонимании, хотя это будет не завтра», – отметил он.
В то же время в Тегеране не исключают, что договоренность может быть достигнута в ближайшие дни, однако подчеркивают необходимость осторожности в прогнозах из-за неопределенности в позиции другой стороны.
Напомним, ранее премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявлял о возможности подписания рамочного мирного соглашения между США и Ираном уже через 24 часа.
Похожее заявление сделал и президент США Дональд Трамп, который сообщил, что мирное соглашение могут якобы подписать уже 14 июня. По словам американского президента, Иран откажется от ядерного оружия и немедленно откроет движение по Ормузскому проливу.
Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявлял, что Тегеран и Вашингтон действительно близки к заключению меморандума о взаимопонимании.
СМИ даже сообщили вероятное место подписания соглашения – медиа со ссылкой на осведомленных с ходом переговоров лиц писали, что это может произойти в Швейцарии.
Впрочем, как известно, это не первые заявления о скором подписании мирного соглашения и завершении боевых действий между США и Ираном. Президент США неоднократно говорил о приближении договоренностей, но, как известно, на этой неделе стороны нарушили перемирие, которое длилось два месяца.
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