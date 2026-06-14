В Иране ответили на заявления Трампа о дате подписания мирного соглашения

Иран опроверг информацию о том, что в воскресенье может быть подписано первоначальное соглашение со Соединенными Штатами о прекращении огня, о чем ранее заявлял президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщают иранские государственные СМИ со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел Ирана Эсмаила Багаи, пишет Reuters.

4 июня 2026, 16:03 Два месяца хрупкого перемирия между США и Ираном: итоги 8 июня исполняется два месяца с начала перемирия между Ираном и США, однако блокады, обстрелы танкеров и военных объектов никуда не исчезли. Подробнее о «прекращении огня» в районе Ормузского пролива – на инфографике «Слово и дело».

В иранском МИД говорят, что конкретной даты подписания договоренностей на данный момент нет, а комментировать возможные сроки слишком рано.

«Нам придется подождать и увидеть точную дату подписания меморандума о взаимопонимании, хотя это будет не завтра», – отметил он.

В то же время в Тегеране не исключают, что договоренность может быть достигнута в ближайшие дни, однако подчеркивают необходимость осторожности в прогнозах из-за неопределенности в позиции другой стороны.

Напомним, ранее премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявлял о возможности подписания рамочного мирного соглашения между США и Ираном уже через 24 часа.

Похожее заявление сделал и президент США Дональд Трамп, который сообщил, что мирное соглашение могут якобы подписать уже 14 июня. По словам американского президента, Иран откажется от ядерного оружия и немедленно откроет движение по Ормузскому проливу.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявлял, что Тегеран и Вашингтон действительно близки к заключению меморандума о взаимопонимании.

СМИ даже сообщили вероятное место подписания соглашения – медиа со ссылкой на осведомленных с ходом переговоров лиц писали, что это может произойти в Швейцарии.

Впрочем, как известно, это не первые заявления о скором подписании мирного соглашения и завершении боевых действий между США и Ираном. Президент США неоднократно говорил о приближении договоренностей, но, как известно, на этой неделе стороны нарушили перемирие, которое длилось два месяца.

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