Нефть дешевеет после договоренностей Израиля и Ливана о прекращении огня

Экономика
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Мировые цены на нефть снизились на фоне объявления о прекращении огня между Израилем и Ливаном, что усилило ожидания более широкой деэскалации на Ближнем Востоке.
Фото Reuters

Мировые цены на нефть снизились в четверг, 4 июня, на фоне объявления о прекращении огня между Израилем и Ливаном, что усилило ожидания возможного более широкого урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Reuters.

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Фьючерсы на Brent подешевели на 0,67 доллара (0,69%) – до 97,14 доллара за баррель. Нефть марки West Texas Intermediate (WTI) потеряла 0,62 доллара (0,65%), опустившись до 95,40 доллара за баррель.

Несмотря на снижение, накануне оба эталонных сорта нефти выросли примерно на 2%, продолжив предыдущий ралли. Рост был связан с новыми обострениями на Ближнем Востоке, в частности ударами Ирана по Кувейту и военными действиями США вблизи Ормузского пролива.

Дополнительным фактором влияния на рынок стала политическая ситуация в США. Палата представителей, контролируемая республиканцами, приняла резолюцию, которая имеет целью ограничить полномочия президента Дональда Трампа по ведению войны против Ирана. Однако для вступления в силу документ должен быть поддержан Сенатом и получить две трети голосов в обеих палатах, чтобы преодолеть вероятное вето президента.

Сам Трамп заявил, что уже в ближайшие выходные возможен прогресс в переговорах с Ираном. В то же время министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отметил, что контакты с Вашингтоном продолжаются, но существенного прогресса в переговорах пока нет.

Отдельно сообщается, что запасы нефти в США за неделю до 29 мая сократились на 8 млн баррелей – до 433,7 млн, что существенно превысило прогнозы аналитиков (ожидалось снижение на 4 млн баррелей).

Аналитики отмечают, что снижение мировых запасов и сохранение дисбаланса спроса и предложения могут поддерживать высокие цены на нефть в среднесрочной перспективе, несмотря на текущие колебания.

Напомним, накануне США, Израиль и Ливан опубликовали совместное заявление о договорённости по восстановлению режима прекращения огня и стабилизации ситуации на израильско-ливанской границе. Переговоры прошли при посредничестве Государственного департамента США в Вашингтоне.

Вчера, 3 июня, мировые цены на нефть продолжали рост на фоне обострения напряжённости на Ближнем Востоке и отсутствия прогресса в переговорах между Ираном и США.

Как известно, президент США Дональд Трамп требует внести изменения в проект договорённостей с Ираном по ядерной программе, который ранее был согласован его представителями, и вернул документ на доработку. Переговоры продолжаются.

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