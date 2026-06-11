В Ливане заявили о более десятке погибших в результате новых израильских ударов

В Ливане заявили о 12 погибших гражданских в результате новых израильских ударов по южной части страны, в частности, атаки БПЛА на транспортное средство в прибрежном городе Сидон.

Об этом сообщает издание France24 со ссылкой на Министерство здравоохранения страны и местные СМИ.

2 июня 2026, 11:22 «Ты сошел с ума»: Трамп раскритиковал Нетаньяху из-за расширения операции в Ливане Дональд Трамп в ходе телефонного разговора резко раскритиковал Биньямина Нетаньяху за расширение израильской операции в Ливане, заявив о непропорциональной эскалации.

Как отмечается, Национальное информационное агентство Ливана сообщило об израильских ударах по более чем 30 местам на юге и востоке Ливана в среду, 10 июня. В частности, атаки пришлись на города Тайр-Дебби и Дейр-Канун аль-Нахр, а также на три города, где израильские военные объявляли эвакуацию.

Ливанское ведомство сообщило о 12 погибших, в том числе об одной женщине, в результате нападения Израиля на Тайр-Дебби и о трех погибших в Сидоне. Речь идет об ударе якобы израильского беспилотника по транспортному средству в Сидоне, прибрежном городе вдали от границы, который принимает множество переселенцев.

France24 пишет, что накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал ливанцев присоединиться к борьбе ЦАХАЛ против «Хезболлы».

«Израиль не воюет с вами. Мы воюем с «Хезболлой», которая взяла вашу страну в заложники... Мы стремимся к миру с вами, с Ливаном», – цитирует издание видеообращение Нетаньяху.

Напомним, недавно США, Израиль и Ливан обнародовали совместное заявление о договоренности по возобновлению режима прекращения огня и стабилизации ситуации на израильско-ливанской границе. Среди ключевых условий – прекращение атак со стороны Хезболлы и вывод ее формирований из районов к югу от реки Литани.

Позже лидер группировки «Хезболла» Наим Касем заявил, что не принимает соглашение о прекращении огня между Израилем и правительством Ливана.

На фоне объявления о прекращении огня между Израилем и Ливаном снизились мировые цены на нефть.

Также сообщалось, что Армия Израиля установила контроль над стратегическим замком Бофор на юге Ливана и продолжила движение вглубь страны. Оценивая это продвижение, израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что военная операция против «Хезболлы» вошла в свой «решающий этап».

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