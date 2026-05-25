Число пострадавших в результате атаки на Киев 24 мая превысило 90 человек

Количество пострадавших в результате массированной российской атаки на Киев в воскресенье, 24 мая, превысило 90 человек.

Об этом сообщает начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко.

24 мая 2026, 20:34 Украина срочно созывает заседание Совбеза ООН и ОБСЕ после массированной атаки россии Украина инициирует срочное заседание Совета Безопасности ООН после нового масштабного удара рф по мирным городам, сообщил глава МИД Сибига.

Как отмечается, по состоянию на 15:14 понедельника, 25 мая, количество пострадавших в результате вчерашней массированной атаки возросло до 91 человека.

«После вчерашней атаки киевляне продолжают обращаться за помощью к медикам. Количество пострадавших возросло до 91 человека», – написал Ткаченко.

Стоит отметить, что в результате комбинированной массированной атаки российской федерации на Киев в ночь на 24 мая в больницах столицы до сих пор находится 21 пострадавший.

Напомним, в ночь на 24 мая российские военные нанесли массированный комбинированный удар по территории Украины с применением ракет различных типов и ударных беспилотников. Всего радиотехнические войска зафиксировали 690 средств воздушного нападения – 90 ракет и 600 беспилотников различных типов.

Основной удар пришелся по Киеву, в результате чего утром 25 мая в ГСЧС сообщили уже о 87 пострадавших. Среди раненых – трое несовершеннолетних. Масштабные повреждения зафиксированы во всех районах столицы: разрушены дома и админздания, повреждены транспорт и станция метро. Также горел рынок в центре столицы. Два человека погибли.

Как известно, атака рф на Киев стала самой масштабной для культурных учреждений столицы.

Также, по данным президента Владимира Зеленского, в результате массированной российской атаки на Украину в целом пострадали около 100 человек, еще четверо гражданских погибли.

