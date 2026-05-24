Станция метро «Лукьяновская» возобновила работу после атаки, однако есть некоторые ограничения

Станция столичного метро «Лукьяновская» возобновила свою работу после массированного российского удара в воскресенье, 24 мая. Однако вход и выход пассажиров на одном из направлений временно закрыт.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Отмечается, что по состоянию на вечер воскресенья пассажиры уже могут беспрепятственно пользоваться станцией для входа и выхода в направлении улицы Юрия Ильенко.
«Станция метро «Лукьяновская» возобновила работу и работает на вход и выход для пассажиров в направлении ул. Юрия Ильенко. В то же время вход/выход в направлении ТЦ «Квадрат» временно закрыт», – говорится в сообщении.
При этом городские власти не сообщают об ориентировочных сроках его открытия.
Как известно, после массированной атаки на Киев в столице временно приостанавливали работу станции метро «Лукьяновская». Причиной стали повреждения наземного вестибюля, возникшие из-за взрывной волны.
Напомним, в ночь на 24 мая российские войска совершили массированный комбинированный удар по территории Украины с применением ракет различных типов и ударных беспилотников. Всего радиотехнические войска зафиксировали 690 средств воздушного нападения – 90 ракет и 600 беспилотников различных типов.
Основной удар пришелся на Киев, в результате чего известно как минимум о 81 пострадавшем, среди раненых – трое детей. Повреждения зафиксированы во всех районах столицы.
Также, по данным президента Владимира Зеленского, в результате массированной российской атаки на Украине в общей сложности пострадали около 100 человек, еще четверо гражданских погибли.
