Парламентские выборы на Кипре: большинство голосов получили консерваторы

**На парламентских выборах в Палату представителей Кипра победу одержала правоцентристская консервативная партия «Демократическое объединение», тогда как политические союзники президента Никоса Христодулидиса утратили значительную часть поддержки.

Об этом сообщает общественный вещатель Кипра RIK.

16 декабря 2025, 19:07 В каких странах будут переизбирать власть в 2026 году В 2026 году будут выбирать нового президента в 19 странах мира. Выборы в законодательные органы готовятся провести 37 государств. Подробнее – на инфографике.

Правоцентристская консервативная партия «Демократическое объединение» набрала 27,1% голосов и, по предварительным подсчётам, получит 17 мест в новом составе Палаты представителей.

Второе место заняла крайне левая «Прогрессивная партия трудового народа Кипра», которая получила 23,9% поддержки избирателей и может рассчитывать на 15 мандатов.

Третьим стал ультраправый «Национальный народный фронт» с результатом 10,9%, а за ним — центристская «Демократическая партия» с 10% голосов. Обе политические силы, по прогнозам, получат по 8 мест в парламенте.

Новая центристская партия «Граждане за Кипр» набрала 5,8% голосов и получит 4 места. Ещё одна новая политическая сила — «Прямая демократия», связанная с евродепутатом и блогером Фидиясом Панайоту, который в 2025 году посещал Москву, также проходит в парламент с 5,4% поддержки и будет иметь 4 мандата.

В то же время значительных потерь понесли центристские силы, поддерживавшие президента Христодулидиса. В частности, Демократическая партия, а также социалистическая партия и ещё одна центристская политическая сила не смогли удержать свои позиции, а две из них вообще не преодолели проходной барьер.

Это может вынудить президента искать новые политические договорённости и союзников в парламенте, несмотря на то, что исполнительная власть на Кипре остаётся сильно централизованной, а глава государства напрямую назначает правительство.

Явка избирателей составила 66,81% из 569 182 зарегистрированных избирателей.

Напомним, в воскресенье, 24 мая, на Кипре прошли парламентские выборы, в ходе которых граждане выбирали новый состав Палаты представителей. По состоянию на середину дня явка превысила 32%, что заметно выше, чем на предыдущих выборах 2021 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.