В Киеве в результате массированной атаки рф поврежден Национальный музей Чернобыль.

В результате масированной ночной атаки рф на Киев повреждён Национальный музей Чернобыль – один из недавно отреставрированных объектов культурного наследия столицы.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

По его словам, всего в Киеве зафиксировано около полусотни локаций поражения в результате атаки, среди которых жилые дома, торговые объекты, образовательные учреждения, рынок, административные здания полиции и ГСЧС, а также музей.

Особым разрушениям подвергся Национальный музей Чернобыль.

«Разрушениям подвергся также Национальный музей Чернобыль. Музей, который после длительной реставрации мы открыли всего месяц назад. Осознанная атака на историю, память и правду», – сообщил Клименко.

В городе продолжается ликвидация последствий удара. К работам привлечены инженерная, роботизированная и беспилотная техника, а также подразделения ГСЧС из соседних регионов. Из-за масштабных пожаров и риска повторных обвалов спасатели работают в сложных условиях.

Напомним, в ночь на 24 мая россия совершила очередную комбинированную атаку по Украине с применением баллистических ракет и беспилотников. Главным направлением ударов был Киев. В столице погибли два человека, уже известно о 56 пострадавших.

Также известно, что ночью российские войска запустили по Украине ракету «Орешник» без ядерной боевой части.. В частности, он был применён во время удара по территории Киевской области в районе Белой Церкви. Это подтвердил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Премьер-министр Канады Марк Карни уже осудил массированную российскую атаку по Украине 24 мая и призвал россию прекратить удары.

