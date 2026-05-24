В Киеве в результате массированной атаки рф поврежден Национальный музей Чернобыль.

Общество
Читати українською
Во время массированного удара по Киеву российские войска повредили недавно отреставрированный Национальный музей Чернобыль.
Фото ДСНС

В результате масированной ночной атаки рф на Киев повреждён Национальный музей Чернобыль – один из недавно отреставрированных объектов культурного наследия столицы.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

По его словам, всего в Киеве зафиксировано около полусотни локаций поражения в результате атаки, среди которых жилые дома, торговые объекты, образовательные учреждения, рынок, административные здания полиции и ГСЧС, а также музей.

Особым разрушениям подвергся Национальный музей Чернобыль.

«Разрушениям подвергся также Национальный музей Чернобыль. Музей, который после длительной реставрации мы открыли всего месяц назад. Осознанная атака на историю, память и правду», – сообщил Клименко.

В городе продолжается ликвидация последствий удара. К работам привлечены инженерная, роботизированная и беспилотная техника, а также подразделения ГСЧС из соседних регионов. Из-за масштабных пожаров и риска повторных обвалов спасатели работают в сложных условиях.

Напомним, в ночь на 24 мая россия совершила очередную комбинированную атаку по Украине с применением баллистических ракет и беспилотников. Главным направлением ударов был Киев. В столице погибли два человека, уже известно о 56 пострадавших.

Также известно, что ночью российские войска запустили по Украине ракету «Орешник» без ядерной боевой части.. В частности, он был применён во время удара по территории Киевской области в районе Белой Церкви. Это подтвердил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Премьер-министр Канады Марк Карни уже осудил массированную российскую атаку по Украине 24 мая и призвал россию прекратить удары.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Киев Музей Чернобыль Атака Вторжение России Война с Россией Обстрел Атака на Киев Война в Украине
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

В Европе колеблются, полагаться ли дальше на американское оружие на фоне кризиса доверия к США – СМИ
«Реально неадекваты»: Зеленский высказался об ударе «Орешником» по Украине
В Тернопольском ТЦК обнаружили мертвым мужчину
Силы обороны поразили терминал «Таманьнефтегаз», склады и корабли рф
В столице после массированной атаки перекрыт ряд улиц и изменено движение общественного транспорта
Сибига о массированной атаке рф: путин хотел показать «силу», но подтвердил слабость
В ВСУ назвали количество дронов и ракет, выпущенных по Украине этой ночью
В Киеве в результате массированной атаки рф поврежден Национальный музей Чернобыль.
В Канаде отреагировали на массированный удар рф по Украине
Трамп раскрыл судьбу Ормузского пролива в рамках будущего соглашения США и Ирана
Больше новостей