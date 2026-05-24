Украина срочно созывает заседание Совбеза ООН и ОБСЕ после массированной атаки россии

Украина инициирует созыв срочных заседаний Совета Безопасности ООН и других международных институтов, в частности ОБСЕ, после новой массированной атаки россии 24 мая.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
«Я поручил всем нашим миссиям при международных организациях в полной мере использовать многосторонний инструментарий в ответ на вчерашний варварский ракетный российский обстрел Киева. ООН, ОБСЕ, Совет Европы и ЮНЕСКО должны дать адекватный и решительный ответ агрессору, который пытается компенсивать отсутствие военного прогресса на поле боя террором против гражданского населения», – заявил Сибига.
При этом Сибига подчеркнул, что Киев требует немедленного созыва заседания Совета Безопасности ООН и совместного заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности и Постоянного совета ОБСЕ. По его словам, Киев также использует другие международные площадки для реагирования на удары оккупантов.
«Путин пытается запугать Украину, нападая на мирных жителей и разрушая жилые дома, музеи, школы и критически важную инфраструктуру. Он также пытается запугать мир, запуская баллистические ракеты промежуточной дальности против мирных городов. Все это требует решительных и скоординированных действий международного сообщества», – заявил министр.
Напомним, в ночь на 24 мая российские войска совершили массированный комбинированный удар по территории Украины с применением ракет различных типов и ударных беспилотников. Всего радиотехнические войска зафиксировали 690 средств воздушного нападения – 90 ракет и 600 беспилотников различных типов.
Основной удар пришелся на Киев, в результате чего известно как минимум о 81 пострадавшем, среди раненых – трое детей. Повреждения зафиксированы во всех районах столицы.
Как известно, атака рф на Киев стала самой масштабной для культурных учреждений столицы.
Также, по данным президента Владимира Зеленского, в результате массированной российской атаки на Украине в общей сложности пострадали около 100 человек, еще четверо гражданских погибли.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAMсамое важное от «Слово и дело»