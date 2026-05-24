Украина срочно созывает заседание Совбеза ООН и ОБСЕ после массированной атаки россии

Украина инициирует созыв срочных заседаний Совета Безопасности ООН и других международных институтов, в частности ОБСЕ, после новой массированной атаки россии 24 мая.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

30 декабря 2025, 17:12 Крупнейшие ракетно-дроновые атаки рф в 2025 году В течение 2025 года рекордное количество дронов рф запустила в сентябре – более 800, а ракет – в апреле (70). Подробнее о самых массированных атака за год – на инфографике.

«Я поручил всем нашим миссиям при международных организациях в полной мере использовать многосторонний инструментарий в ответ на вчерашний варварский ракетный российский обстрел Киева. ООН, ОБСЕ, Совет Европы и ЮНЕСКО должны дать адекватный и решительный ответ агрессору, который пытается компенсивать отсутствие военного прогресса на поле боя террором против гражданского населения», – заявил Сибига.

При этом Сибига подчеркнул, что Киев требует немедленного созыва заседания Совета Безопасности ООН и совместного заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности и Постоянного совета ОБСЕ. По его словам, Киев также использует другие международные площадки для реагирования на удары оккупантов.

«Путин пытается запугать Украину, нападая на мирных жителей и разрушая жилые дома, музеи, школы и критически важную инфраструктуру. Он также пытается запугать мир, запуская баллистические ракеты промежуточной дальности против мирных городов. Все это требует решительных и скоординированных действий международного сообщества», – заявил министр.

Напомним, в ночь на 24 мая российские войска совершили массированный комбинированный удар по территории Украины с применением ракет различных типов и ударных беспилотников. Всего радиотехнические войска зафиксировали 690 средств воздушного нападения – 90 ракет и 600 беспилотников различных типов.

Основной удар пришелся на Киев, в результате чего известно как минимум о 81 пострадавшем, среди раненых – трое детей. Повреждения зафиксированы во всех районах столицы.

Как известно, атака рф на Киев стала самой масштабной для культурных учреждений столицы.

Также, по данным президента Владимира Зеленского, в результате массированной российской атаки на Украине в общей сложности пострадали около 100 человек, еще четверо гражданских погибли.

