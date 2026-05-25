Бизнесмену Дубинскому продлили обязанности на два месяца

Высший антикоррупционный суд продлил до 11 июля срок действия обязанностей, возложенных на бизнесмена Леонида Дубинского. НАБУ и САП подозревают его в организации схемы завладения 129 млн грн, выделенными на восстановление критической инфраструктуры Днепропетровской области.

Такое решение 11 мая принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, антикоррупционный суд взял под стражу бизнесмена Леонида Дубинского. Альтернативой ему определили 60 млн грн залога. Эти средства внесли и он вышел под обязанности: не отлучаться за пределы Днепропетровской области без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения с рядом лиц; сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет. Позже браслет сняли.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил суд продлить действие процессуальных обязанностей еще на два месяца.

«Ходатайство удовлетворить. Продлить на два месяца срок действия обязанностей, возложенных на (Дубинского – ред.), на основании ч. 5 ст. 194 УПК Украины. Определить срок действия обязанностей до 11 июля 2026 года включительно, но в пределах срока досудебного расследования в уголовном производстве», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП задержали бизнесмена Леонида Дубинского, находящегося в розыске ФБР. По версии следствия, в 2022-2023 годах члены группы добились победы в тендере и заключения подконтрольным обществом договора с коммунальным предприятием по реконструкции водопровода в Каменском районе. Бенефициарным владельцем фирмы был Леонид Дубинский, оказывавший влияние на руководителя КП и к тому же находящийся в розыске ФБР за совершение имущественных преступлений. Львиной долей заключенного договора была закупка трубной продукции, которую «победитель» тендера через свою же фирму-прокладку приобрел у производителя по рыночной стоимости и перепродал коммунальному предприятию по завышенной более чем втрое цене.

В результате таких действий коммунальное предприятие понесло убытки на сумму более 129 млн грн, которыми участники преступления завладели и распорядились по собственному усмотрению. Идет установление других соучастников преступления.

