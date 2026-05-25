Украинские военные получат самую большую в истории партию 155-мм артснарядов

Агентство оборонных закупок ДОТ Министерства обороны законтрактовало рекордное количество дальнобойных артиллерийских 155-мм выстрелов и одновременно сэкономило миллиарды.

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров в Телеграм-канале.

«Дальнобойные артиллерийские выстрелы 155-мм – один из самых больших запросов фронта. АОЗ ДОТ уже законтрактовало крупнейшую в истории агентства партию этих выстрелов – и на фронт их приедет на десятки тысяч больше, чем ожидалось изначально», – сообщил министр.

Кроме артснарядов, военным приедут еще десятки тысяч боеприпасов.

23 декабря 2024, 17:20

Федоров отметил, что в рекордной закупке дальнобойных артиллерийских 155-мм выстрелов победителями стали 6 производителей, с которыми уже подписали контракты на поставку для Сил обороны. А благодаря конкуренции и прозрачным условиям конкурса, Минобороны удалось сэкономить 16% от первоначальной суммы расходов.

«Наше видение закупок – конкурентные процедуры: много участников, понятные правила, лучшие условия для государства и выполнение контрактов в сроки. Каждая гривна должна усиливать Силы обороны – через справедливость, контроль и ответственность», – написал Федоров.

В результате, агентство оборонных закупок законтрактовало еще десятки тысяч выстрелов дополнительно.

Вместе с этим министр обороны анонсировал масштабные закупки FPV, mid-strike и deep-strike дронов уже летом 2026 года.

«Летом будем переходить к тендерным процедурам во всех возможных оборонных закупках. Больше конкуренции и экономии – больше средств для уничтожения россиян», – добавил он.

Приоритет для Минобороны – ускорение поставок оружия для фронта. Поэтому оборонные закупки станут более прозрачными и эффективными.

«Строим систему, где оружие закупают по реальным ТТХ и эффективности, а правила одинаковы для всех производителей. Это минимизация человеческого фактора, честная конкуренция, более эффективное использование средств и более быстрая поставка оружия на фронт», – акцентировал министр.

По его словам, такая система уменьшает зависимость от одного поставщика. Крупные закупки могут распределяться между несколькими производителями. Часть процедур будет проходить в электронной системе Prozorro. Эти шаги позволят сохранить «безопасность оборонных предприятий и людей, работающих в системе». Процесс будут запускать постепенно и с учетом всех рисков.

Напомним, на прошлой неделе Правительство разрешило украинским производителям вооружения и военной техники работать по упрощенной системе таможенного оформления. Поэтому украинские бойцы смогут получать оружие и технику быстрее и в больших объемах.

Ранее мы сообщали, что Украина создала собственную управляемую авиационную бомбу (УАБ) с боевой частью в 250 кг. Оружие прошло необходимые испытания и готово к боевому применению в реальных условиях.

А в апреле Кабинет министров разрешил Минобороны закупать инновационные образцы вооружения для тестирования в реальных боевых условиях.

