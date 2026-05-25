Лидера ОУН Андрея Мельника перезахоронили на военном мемориальном кладбище

На Национальном военном мемориальном кладбище в понедельник, 25 мая, прошло перезахоронение полковника Армии УНР и главы ОУН Андрей Мельник и его супруги Софии Федак-Мельник.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Она отметила, что это стало первым в истории Украины перезахоронением выдающихся украинцев, организованным на высоком государственном уровне.

«Это первый шаг в реализации инициативы Президента Украины по созданию Национального пантеона и первое в истории Украины перезахоронение выдающихся украинцев, которое происходит на высоком государственном уровне в сотрудничестве с Офисом Президента, народными депутатами, Правительством и Украинским институтом национальной памяти», – написала Свириденко.

По словам премьера, таким образом государство «возвращает своих Героев и восстанавливает историческую справедливость».

Напомним, что Андрей Мельник ушел из жизни в 1964 году, его похоронили в Люксембурге. 19 мая прошла эксгумация полковника Мельника и его жены.

На инфографике «Слово и дело» – как менялись расходы на создание и содержание Национального военного мемориального кладбища с 2023 по 2025 год и бюджет на 2026-й.

Кроме того, мы рассказывали о том, как продвигалась реализация проекта национального кладбища.

