Удар по Киеву: количество пострадавших продолжает расти, среди них есть дети

В Киеве количество пострадавших в результате массированной российской атаки в воскресенье, 24 мая, возросло до 86 человек, трое из них – дети. Еще 11 гражданских получили ранения и двое погибли в результате обстрелов Киевщины.

Об этом руководитель КГВА Тимур Ткаченко сообщает в соцсетях.

24 мая 2026, 20:34 Украина срочно созывает заседание Совбеза ООН и ОБСЕ после массированной атаки россии Украина инициирует срочное заседание Совета Безопасности ООН после нового масштабного удара рф по мирным городам, сообщил глава МИД Сибига.

Как отмечается, по состоянию на 20:25 количество пострадавших в результате ночной атаки рф на Киев возросло до 86, а еще два человека погибли.

МСогласно словам Ткаченко, эта атака россиян стала крупнейшей по количеству локаций с повреждениями среди тех, которые совершила россия с начала полномасштабного вторжения.

«Здание МИД, Музей Чернобыля, Художественный музей, МЦКИ, Кабмин и десятки других сооружений. Сегодня всем больно от того, как пострадал Подол – самые большие повреждения для исторической жемчужины Киева за эти годы. В очередной раз война оставила шрамы на метро Лукьяновская и прилегающих улицах. Однако больше всего боли от ударов по жилым домам, по нашим школам и амбулаториям», – отметил Ткаченко.

Сообщается, что в течение дня на почти 50 локациях тысячи спасателей, работников городских и районных служб, волонтеров ликвидируют последствия вражеской атаки.

В то же время, глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник заявил, что в Киевской области в результате массированной российской атаки 24 мая погибли два человека, еще 11 пострадали.

«Этой ночью Киевщина снова пережила одну из самых массированных комбинированных атак за последнее время. Россия била по мирным городам и селам ударными дронами, крылатыми и баллистическими ракетами. Под ударом были обычные люди, их дома, гражданская инфраструктура», – отметил Калашник.

По его словам, среди пострадавших – ребенок, которому меньше года. Самому старшему из пострадавших – 99 лет. Два человека погибли. Больше всего повреждений зафиксировали в Бучанском, Фастовском и Вышгородском районах.

Как отмечается, в Фастовском районе повреждены частные дома, многоэтажки, амбулатория, учреждение культуры и автомобили. Пострадали шесть человек.

При этом в Бучанском районе повреждены жилые дома, складские и логистические помещения, транспорт. Один человек погиб, еще один получил травмы.

В то же время, в Обуховском районе погиб человек, еще двое пострадали, среди них ребенок.

Напомним, в ночь на 24 мая российские войска совершили массированный комбинированный удар по территории Украины с применением ракет различных типов и ударных беспилотников. Всего радиотехнические войска зафиксировали 690 средств воздушного нападения – 90 ракет и 600 беспилотников различных типов.

Основной удар пришелся на Киев, в результате чего известно как минимум о 81 пострадавшем, среди раненых – трое детей. Повреждения зафиксированы во всех районах столицы.

Как известно, атака рф на Киев стала самой масштабной для cultural учреждений столицы.

Также, по данным президента Владимира Зеленского, в результате массированной российской атаки на Украине в общей сложности пострадали около 100 человек, еще четверо гражданских погибли.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.