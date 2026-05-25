Цены на золото выросли на фоне возможного перемирия между США и Ираном

В понедельник, 25 мая, цены на золото выросли более чем на 1% на фоне ожиданий заключения мирного соглашения США с Ираном, что ослабило опасения относительно инфляции и длительного сохранения высоких процентных ставок.

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, спотовое золото выросло на 1,1% до $4 559,69 за унцию. Фьючерсы на золото в США с поставкой выросли на 0,9% до $4 561,30.

В то же время, спотовая цена серебра выросла на 3,1% до $77,86 за унцию, платины – на 2,1% до $1 962,93, а палладия – на 2,8% до $1 386,47.

Сообщается, что с момента начала войны в Иране цена на золото упала примерно на 14% на фоне роста цен на энергоносители, что вызвало опасения относительно инфляции, а также из-за перспективы повышения процентных ставок в США.

Агентство указывает, что на фоне новостей о переговорах США и Ирана акции выросли, тогда как цены на нефть упали ниже 100 долларов за баррель и достигли двухнедельного минимума, а доллар колебался вблизи недельного минимума.

«Сейчас на финансовые активы сильно влияют цены на нефть, и цены на золото не являются исключением. Снижение цен на нефть способствует росту цен на золото, поскольку ожидается, что это повлияет на монетарную политику Федеральной резервной системы США», – заявил аналитик UBS Джованни Стауново.

Как известно, рынок реагирует на заявления об определенном прогрессе в переговорах между Вашингтоном и Тегераном. Накануне стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа дала Ирану от пяти до семи дней для завершения переговоров и заключения окончательного мирного соглашения между странами.

В частности, мировые цены на нефть в понедельник, 25 мая, упали примерно на 6% и достигли двухнедельного минимума на фоне роста оптимизма относительно возможного продвижения США и Ирана к мирному соглашению.

Напомним, в конце марта мировые цены на золото резко упали, обновив минимум за последние четыре месяца на фоне укрепления доллара США и роста ожиданий повышения процентных ставок ФРС.

Также мировые цены на золото по состоянию на 29 января почти достигли отметки 5 600 долларов за унцию, установив новый исторический максимум. Однако уже в феврале золото начало падать в цене.

