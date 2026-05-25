Массированная атака рф на Киев: стало известно, сколько пострадавших остаются в больницах

В результате комбинированной массированной атаки российской федерации на Киев в ночь на 24 мая в больницах столицы до сих пор находится 21 пострадавший.

Об этом в понедельник, 25 мая, сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко в Телеграм-канале.

По его данным, среди тех, кто нуждается в стационарном лечении – двое детей.

24 мая 2026, 20:34 Украина срочно созывает заседание Совбеза ООН и ОБСЕ после массированной атаки россии Украина инициирует срочное заседание Совета Безопасности ООН после нового масштабного удара рф по мирным городам, сообщил глава МИД Сибига.

«На сегодняшнее утро в стационарах городских больниц находится 21 пострадавший в результате атаки врага на столицу 24 мая. В частности, двое детей», – говорится в сообщении мэра столицы.

Всего в Киеве в результате ракетно-дронового удара оккупантов рф пострадали более 85 человек. Двое, к сожалению, погибли.

Напомним, в ночь на 24 мая российские военные нанесли массированный комбинированный удар по территории Украины с применением ракет различных типов и ударных беспилотников. Всего радиотехнические войска зафиксировали 690 средств воздушного нападения – 90 ракет и 600 беспилотников различных типов.

Основной удар пришелся по Киеву, в результате чего утром 25 мая в ГСЧС сообщили уже о 87 пострадавших. Среди раненых – трое несовершеннолетних. Масштабные повреждения зафиксированы во всех районах столицы: разрушены дома и админздания, повреждены транспорт и станция метро. Также горел рынок в центре столицы. Два человека погибли.

Как известно, атака рф на Киев стала самой масштабной для культурных учреждений столицы.

Также, по данным президента Владимира Зеленского, в результате массированной российской атаки на Украину в целом пострадали около 100 человек, еще четверо гражданских погибли.

Впрочем, следующей ночью россия продолжила атаки на Украину и выпустила 262 цели. Воздушные силы сбили почти все.

Также мы сообщали, что вечером 24 мая российские войска сбросили авиабомбу на многоэтажку в Дружковке Донецкой области. В результате атаки погибла женщина, еще пятеро гражданских ранены.

Тем временем, после новой массированной атаки россии, Украина инициировала созыв срочных заседаний Совета Безопасности ООН и других международных институтов, в частности ОБСЕ.

