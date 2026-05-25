В Павлограде вдвое возросло количество пострадавших в результате российской атаки

Количество пострадавших в Павлограде в результате российской атаки выросло до десяти. Четверо человек госпитализированы, трое находятся в тяжёлом состоянии.
Количество пострадавших в результате утренней российской атаки на Павлоград выросло до десяти человек.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Как отмечается, четверо пострадавших госпитализированы. Двое мужчин и одна женщина находятся в тяжёлом состоянии.

В ГСЧС уточнили, что в результате атаки повреждён 9-этажный жилой дом. В нескольких квартирах возникли пожары. Также загорелся автомобиль, расположенный рядом со зданием. Продолжается ликвидация последствий.

Напомним, в понедельник, 25 мая, российские военные атаковали Павлоград в Днепропетровской области. В результате удара оккупантов была повреждена многоэтажка, автомобили и прилегающая территория. Ранее сообщалось о 5 пострадавших.

Также известно, что в результате комбинированной массированной атаки российской федерации на Киев в ночь на 24 мая в больницах столицы до сих пор находится 21 пострадавший.

