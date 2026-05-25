В Киеве до 87 возросло число пострадавших в результате массированной атаки

В Киеве после массированной российской атаки количество пострадавших возросло до 87 человек, среди них трое детей. Спасательные работы продолжаются на 49 локациях столицы.
Количество пострадавших в результате масованной российской атаки на Киев в ночь на 24 мая возросло до 87 человек, среди них – трое несовершеннолетних.

Как отмечается, повреждения гражданской и административной инфраструктуры зафиксированы на 49 локациях. В Шевченковском районе, где в результате попадания был разрушен подъезд пятиэтажного дома, спасатели деблокировали тела двух погибших женщин.

Спасатели демонтировали 165 кв. м повреждённых железобетонных конструкций. Кинологические расчёты обследовали более 100 кв. м территории. Психологи службы оказали помощь 112 пострадавшим. Работы по ликвидации последствий продолжаются.

Напомним, в ночь на 24 мая российские войска осуществили массированный комбинированный удар по территории Украины с применением ракет разных типов и ударных беспилотников. В целом радиотехнические войска зафиксировали 690 средств воздушного нападения – 90 ракет и 600 беспилотников различных типов.

Основной удар пришёлся на Киев, в результате чего ранее сообщалось о 86 пострадавших, среди раненых – трое детей.. Повреждения зафиксированы во всех районах столицы. Двое людей погибли.

Как известно, атака рф на Киев стала самой масштабной для культурных учреждений столицы.

Также, по данным президента Владимира Зеленского, в результате массированной российской атаки на Украину в целом пострадали около 100 человек, ещё четверо гражданских погибли..

По состоянию на вечер 24 мая станция столичного метро «Лукьяновская» возобновила свою работу после массированного российского удара. Однако вход и выход пассажиров на одном из направлений временно закрыт.

