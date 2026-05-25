Хакеры заявили о продаже данных 340 млн пользователей OnlyFans, в компании это отрицают

Хакеры заявили о продаже базы данных, которая якобы содержит информацию о 340 миллионах пользователей OnlyFans, включая электронные адреса и данные активности аккаунтов. В компании эти утверждения опровергают и называют сообщения о масштабной утечке недостоверными.

Об этом пишет издание Cybernews.

По данным публикации на одном из форумов, хакеры предлагают доступ к большому массиву записей, который, по их словам, происходит из внутренних баз OnlyFans. В набор данных якобы входят электронные адреса, имена пользователей, дата регистрации, а также показатели активности аккаунтов – количество подписчиков, лайков, фото, видео и трансляций.

Хакеры также заявляют о наличии части платежной информации и привязанных профилей, однако эти утверждения пока не подтверждены независимыми исследователями.

В то же время в компании OnlyFans заявили, что сообщения о масштабной утечке являются фейковыми. Представитель компании подчеркнул, что «эти сообщения не соответствуют действительности».

В то же время исследователи кибербезопасности отмечают, что в примере, опубликованном злоумышленниками, содержалось лишь несколько тестовых записей с частично заполненными полями. Это может свидетельствовать о том, что данные либо устаревшие, либо собраны из различных предыдущих утечек и открытых источников.

Эксперты также предупреждают, что даже частичные базы электронных адресов могут представлять риск: их можно использовать для фишинговых атак или сопоставления аккаунтов пользователей на разных платформах.

На данный момент подтвержденных доказательств масштабного взлома OnlyFans нет, а происхождение опубликованных данных остается неизвестным.

Напомним, в конце марта на 44 году жизни умер миллиардер Леонид Радвинский, который был владельцем платформы для взрослого контента OnlyFans.

