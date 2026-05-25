Оккупанты сбросили ФАБы на Краматорск, есть жертвы и раненые

Российские оккупационные войска утром 25 мая нанесли авиаудар по Краматорску и поселку Ясногорка Донецкой области. В результате атаки есть жертвы и пострадавшие.

Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Обстрел произошел примерно в 10:20. Жертвами удара оккупантов стали 64-летний мужчина и 38-летняя женщина.

Еще трое местных жительниц в возрасте 46, 54 и 56 лет госпитализировали с минно-взрывными травмами, контузиями и ушибами. Медики оказали пострадавшим необходимую помощь.

По предварительной информации, оккупанты могли применить авиабомбы типа ФАБ, однако окончательный тип вооружения устанавливают правоохранители и эксперты. Также из-за атаки повреждения получили гражданские объекты.

«При процессуальном руководстве Краматорской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины)», – говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 25 мая, российские военные атаковали Павлоград в Днепропетровской области. В результате удара оккупантов была повреждена многоэтажка, автомобили и прилегающая территория. Пострадали 10 человек.

Кроме того, враг нанес ракетный удар по городу Дергачи Харьковского района, в результате чего есть жертвы и раненые.

