Офис генпрокурора просит экстрадировать экс-чиновника Харьковоблэнерго

Офис генерального прокурора обратился в Австрию с экстрадиционным запросом относительно бывшего директора по общим вопросам АО «Харьковоблэнерго» Дмитрия Мирного в рамках дела о схеме завладения АО «Харьковоблэнерго» 12,5 млн грн и покушении на завладение еще 120 млн грн предприятия.

Об этом говорится в решении Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда от 19 мая, сообщает «Слово и дело».

Как указывается, Офис генпрокурора подал экстрадиционный запрос в Австрию по поводу Мирного. Защитник подозреваемого обратился к генеральному прокурору с заявлением о предоставлении Федеральному министерству юстиции Австрии материалов дела Харьковоблэнерго.

Как известно, антикоррупционный суд не отменил сообщение о подозрении, врученное Мирному.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-руководителю Харьковоблэнерго Константину Логвиненко и еще четырем лицам. По данным следствия, в 2021 году и.о. гендиректора АО «Харьковоблэнерго» в сговоре с контролером ряда коммерческих предприятий-поставщиков энергетического оборудования создали организованную группу, в которую также вошли другие сотрудники общества.

В течение апреля-сентября 2021 года руководитель АО «Харьковоблэнерго» обеспечил избрание двух «нужных» компаний победителями закупок 11 904 ед. трансформаторного оборудования и 79425 ед. электроизмерительных приборов (счетчиков и вспомогательного оборудования) по завышенной на 132,5 млн грн стоимости. В то же время, цену отдельных компонентов оборудования подняли в пять раз.

В течение 2021-2022 годов в результате частичного выполнения договора на поставку трансформаторов и счетчиков по завышенным ценам АО «Харьковоблэнерго» нанесен ущерб на сумму 12,5 млн грн. Намерения по завладению другой частью средств, а именно 120 млн грн, были сорваны после введения состояния и проведения следственных действий детективами НАБУ.

