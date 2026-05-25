Удар «Орешником» по Белой Церкви был эквивалентен атаке 36 «шахедов» – СМИ

Удар российской баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по Белой Церкви по своим последствиям сравним с атакой 36 дронов «шахед» с усиленной боевой частью.

К такому выводу пришли аналитики Defense Express после исследования мест падения боевых блоков ракеты.

28 января 2026, 13:23 Китай поставляет россии оборудование для производства «Орешников» – The Telegraph Китай передает россии оборудование и технологии для производства гиперзвуковых ракет «Орешник», что позволяет Москве обходить западные санкции и наращивать военное производство.

Специалисты осмотрели место применения «Орешника» и заявили, что результаты не подтверждают заявленную российской пропагандой «чрезвычайную разрушительную силу» этого оружия. Кремль утверждал, что ракета оснащена «кинетическими» боевыми элементами с вольфрамовыми стержнями, которые якобы способны уничтожать подземные укрытия без значительных разрушений на поверхности.

Впрочем, по данным издания, средний размер воронок после удара составлял около трех метров в диаметре и до двух метров в глубину. Такие последствия, а также характер повреждений гаражей, отвечают предварительным ударам «Орешником» по Днепру и Львову. Признаков применения новой боевой части эксперты не обнаружили.

Аналитики отмечают, что сами боевые блоки практически полностью разрушились из-за колоссальной энергии столкновения.

«Но в целом это вполне позволяет оценить последствия такого удара, содержащего 36 блоков и условно эквивалент удара 36 «шахедам» с усиленной боевой частью. Хотя характер поражения в обоих случаях принципиально разный, потому что боевая часть «шахеда» имеет фугасный и обломочный эффект», – говорится в публикации.

Напомним, в ночь на 24 мая россия совершила очередную комбинированную атаку по Украине с применением баллистических ракет и беспилотников. Главным направлением ударов был Киев и область.

Во время удара по территории Киевской области в районе Белой Церкви российские войска применили баллистическую ракету средней дальности РС-26 «Рубеж», известную как «Орешник». В результате атаки повреждены гаражный кооператив и здания предприятия.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.