Албания вызвала российского посла из-за удара по дому с ее дипломатом

Албания решительно осудила очередную массированную атаку россии ракетами и дронами по гражданским целям в Украине. После удара, который поставил под угрозу жизнь албанского посла в Украине, в МИД Албании вызвали посла рф.

Об этом сообщил министр иностранных дел Албании Ферит Ходжа.

24 мая 2026, 12:12

По словам Ходжи, во время атаки было попадание в жилой комплекс, где проживает посол Албании в Украине. Министр подчеркнул, что это поставило жизнь дипломата под серьезную угрозу.

«Это неприемлемо! Атака на гражданские районы или угроза дипломатическому персоналу является серьезной эскалацией и еще одним ярким напоминанием о человеческой цене продолжающейся агрессии россии», – заявил глава МИД Албании.

Он отметил, что россия неустанно атакует энергетическую инфраструктуру, школы, больницы и жилые дома по всей Украине. В то же время, по словам министра, ей не удалось сломить храбрость, решимость, стойкость и силу украинского народа.

«Россия не побеждает; она лишь убивает, разрушает и причиняет масштабные опустошения и страдания», – подчеркнул Ходжа.

Албания призвала россию немедленно прекратить атаки, завершить войну против Украины, полностью соблюдать международное право и вернуться к переговорам.

Ходжа также заявил, что Албания и дальше будет твердо стоять рядом с Украиной и подтверждает поддержку ее суверенитета, независимости и территориальной целостности. Он подчеркнул, что виновных в этих атаках необходимо привлечь к ответственности.

Напомним, в ночь на 24 мая российские войска совершили массированный комбинированный удар по территории Украины с применением ракет разных типов и ударных беспилотников. Главным направлением ударов был Киев.. В столице погибли два человека, ранее сообщалось о 62 пострадавших.

Также известно, что после массированной атаки на Киев в столице временно приостановлена работа станции метро «Лукьяновская», а также перекрыто движение транспорта на ряде улиц и изменено движение общественного транспорта.

Кроме того, в столице в результате массированной атаки поврежден Национальный музей Чернобыль, который недавно открыли после реставрации, а также здание МИД.

