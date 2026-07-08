Россияне ударили баллистикой по инфраструктуре Одесчины, есть жертвы и ранены

Российская армия в среду, 8 июля, нанесла удар по инфраструктуре Одесской области. В результате атаки погибли два человека, еще двое пострадали.

Об обстреле сообщили начальник областной военной администрации Олег Кипер и руководитель ГВА Сергей Лысак.

По информации местных властей, враг ударил по региону баллистикой. Под обстрелом оказался объект гражданской инфраструктуры.

«Загорелись грузовики и легковые автомобили, а также маршрутный микроавтобус. Пожар сейчас локализован», – написал Кипер.

Лысак уточнил, что из-за атаки пострадали двое мужчин в возрасте 32 и 68 лет. Медики уже оказывают им всю необходимую помощь.

Напомним, днем 8 июля россияне атаковали ударными дронами столицу Украины. В результате падения БПЛА в Деснянском районе Киева произошел пожар, погибли три человека, также есть раненые.

Кроме этого, армия путина повторно атаковала Киев вечером, попав в многоэтажку.

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